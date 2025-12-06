Lo que necesitas saber:

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio con el partido entre México vs Sudáfrica. Sí, tal como en el 2010.

Aprovechando que ya andamos en mood mundialista después del sorteo y que ya queremos que arranque el Mundial 2026, les vamos a decir cómo pueden hacer sus simulaciones completamente GRATIS. 

En Sopitas.com ya hicimos varias. En la primera, nos salió que la Noruega de Erling Haaland se lleva la Copa del Mundo y México es eliminado en la ronda de 32 de final por Escocia. Pero en nuestro segundo intento, Inglaterra se corona campeón del mundo, después de eliminar a México en los Octavos de Final.

meme-ah-caray

¿Cómo hacer mi propia simulación del Mundial? 

Bueno, ya sabemos que actualmente existen muchas IA’s que nos pueden ayudar a hacer simulaciones para conocer al ganador del Mundial 2026. Sin embargo, la FIFA tiene su propia página para que todos los aficionados hagan una o más simulaciones, totalmente gratis

Lo único que tienen que hacer es entrar a la página oficial de la FIFA (está mera). Después deberán elegir ronda por ronda a sus favoritos para avanzar, puede ser de forma manual o aleatoria. 

Noruega le gana la final a España en nuestra simulación
Noruega le gana la final a España en nuestra simulación / Captura de pantalla

Primero eligen a los dos primeros de cada grupo que avanzan de forma automática, después los mejores terceros. Y ya que tienen definidos los duelos de los 32 de final, es turno de avanzar con sus predicciones hasta los Octavos, Cuartos y Semifinal. El último paso es conocer al campeón de su simulación

¿Lo mejor de todo? Además de que es gratis, es que lo pueden intentar todas las veces que quieran y no es obligatorio crear una cuenta con la FIFA para jugar un rato. 

Mundial 2026: Selecciones, duración, reglas y todo lo que va a cambiar
Fotografía FIFA

Ahora sí, vayan a crear todas las simulaciones que quieran y nos presumen sus resultados; el campeón y hasta donde llega México.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

toluca-vs-tigres-final-liga-mx-2025-fecha-horarios-partidos

¡Toluca vs Tigres: Gran final de Liga MX!

Mohamed Salah explota contra Arne Slot y el Liverpool: “Parece que alguien no me quiere aquí”
¿Qué fue de Siphiwe Tshabalala, autor del gol vs México en Sudáfrica 2010?

¿Qué fue de Siphiwe Tshabalala, el del gol vs México en Sudáfrica 2010?
¿Qué títulos le faltan a Lionel Messi con el Inter Miami?

¿Qué títulos le faltan a Lionel Messi con el Inter Miami?

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook