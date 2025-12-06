Lo que necesitas saber: El Mundial 2026 arranca el 11 de junio con el partido entre México vs Sudáfrica. Sí, tal como en el 2010.

Aprovechando que ya andamos en mood mundialista después del sorteo y que ya queremos que arranque el Mundial 2026, les vamos a decir cómo pueden hacer sus simulaciones completamente GRATIS.

En Sopitas.com ya hicimos varias. En la primera, nos salió que la Noruega de Erling Haaland se lleva la Copa del Mundo y México es eliminado en la ronda de 32 de final por Escocia. Pero en nuestro segundo intento, Inglaterra se corona campeón del mundo, después de eliminar a México en los Octavos de Final.

¿Cómo hacer mi propia simulación del Mundial?

Bueno, ya sabemos que actualmente existen muchas IA’s que nos pueden ayudar a hacer simulaciones para conocer al ganador del Mundial 2026. Sin embargo, la FIFA tiene su propia página para que todos los aficionados hagan una o más simulaciones, totalmente gratis.

Lo único que tienen que hacer es entrar a la página oficial de la FIFA (está mera). Después deberán elegir ronda por ronda a sus favoritos para avanzar, puede ser de forma manual o aleatoria.

Noruega le gana la final a España en nuestra simulación / Captura de pantalla

Primero eligen a los dos primeros de cada grupo que avanzan de forma automática, después los mejores terceros. Y ya que tienen definidos los duelos de los 32 de final, es turno de avanzar con sus predicciones hasta los Octavos, Cuartos y Semifinal. El último paso es conocer al campeón de su simulación.

¿Lo mejor de todo? Además de que es gratis, es que lo pueden intentar todas las veces que quieran y no es obligatorio crear una cuenta con la FIFA para jugar un rato.

Fotografía FIFA

Ahora sí, vayan a crear todas las simulaciones que quieran y nos presumen sus resultados; el campeón y hasta donde llega México.