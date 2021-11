¡Ya está en Inglaterra! Steven Gerrard prepara el regreso a la Premier League para rescatar al Aston Villa

La pausa en las ligas de todo el mundo representa una oportunidad para los clubes para mover o acomodar sus piezas. En el Barcelona ya está Xavi Hernández, mientras que Newcastle ya fichó a Eddie Howe y pronto podríamos ver a Steven Gerrard de regreso en la Premier League, aunque ahora en el banquillo del Aston Villa.

Los Villanos perdieron sus últimos cinco partidos en la Premier, tres de ellos con tres o más goles en contra, por lo cual el club se encuentra muy cerca de la zona de descenso. Por esta situación, la directiva se desprendió de Dean Smith como estratega.

De inmediato, uno de los nombres que sonó para fichar con el club fue la leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, quien arrancó su etapa como estratega en 2018 al frente del Rangers, después de que el club viviera una etapa inestable con Pedro Caixinh y Graeme Murty.

Con el Rangers, Gerrard firmó un contrato hasta 2024, sin embargo, de acuerdo con The Telegraph, el equipo escocés accedió a que el timonel y el equipo de la Premier League comenzaran negociaciones, por lo que sería cuestión de tiempo para que Gerrard regrese a la Premier League.

Steven Gerrard ya está en Londres

El estratega, de hecho, ya está en Londres, donde se cerrarían los últimos detalles con el club que tiene sede en la ciudad de Birmingham. Aston Villa pagaría poco más de 2.3 millones de euros para pagar la cláusula de rescisión y su principal reto es componer el camino del club para evitar el descenso.

Aston Villa suma 10 puntos en 11 jornadas y está a sólo dos unidades de la zona de descenso. A partir del 2022, se espera que Newcastle, uno de los tres clubes en la zona roja, se refuerce gracias a los millones de sus nuevos dueños, por lo cual, Aston Villa estaría pensando en alejarse de los últimos puestos lo antes posible.

Gerrard, aunque es joven, tiene una buena imagen en el futbol de Escocia, donde terminó con el dominio del Celtic durante la temporada pasada y llevó a Rangers a la Europa League, y en la actual campaña mantiene al equipo como líder del torneo local con cuatro puntos de diferencia respecto al sublíder Celtic.

“Es un entrenador joven y no lleva mucho tiempo en el puesto, pero lo que ha hecho en Rangers ha sido excepcional. La forma en que se sostiene en términos de profesionalismo ha sido brillante y ha dirigido ese club muy bien desde que llegó. Ha ganado la liga y tiene esa experiencia del futbol europeo, así que creo que para los aficionados del Aston Villa sería una cita emocionante”, mencionó Richard Dunne, exjugador de los Villanos, de acuerdo con Four Four Two.

Chrstian Purslow, la pieza clave en el fichaje de Gerrard

Tras el despido de Dean Smith, se escucharon los nombres de Gerrard y de Roberto Martínez, el timonel de la Selección de Bélgica, sin embargo, el exjugador del Liverpool habría sido el elegido en gran parte por la relación con Chrstian Purslow.

Purslow fungió como director general del Liverpool durante la etapa de Steven en el club; ahora como CEO del Aston Villa, las piezas comienzas a acomodarse para que Gerrard tome las riendas del club en breve y comience a preparar el partido contra Brighton, después de la Fecha FIFA.