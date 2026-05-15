Lo que necesitas saber: La subasta fue organizada por Warren Buffett y el dinero se destinará a dos fundaciones

Stephen Curry es una de las figuras más importantes de la NBA y del deporte mundial en estos momentos. ¿Cuánto pagarías por comer con él? ¡Alguien desembolsó nada menos que 9 millones de dólares!

Foto ilustrativa: MELINA PIZANO/MATCHROOM – MexSport

Pagan 9 millones de dólares por comer con Stephen Curry

La subasta terminó la noche de este jueves, 14 de mayo, por eso decimos con tanta seguridad la cantidad pagada. Siendo más específicos, el comprador pagó 9 millones 100 dólares, según revela ESPN.

Por esa cantidad obtendrá un almuerzo totalmente privado con Curry y donde también estará el multimillonario inversionista Warren Buffett. Y es que, más que una comida con una superestrella de la NBA, se trata de una iniciativa con una buena causa.

Warren Buffett ha subastado esta clase de reuniones desde que comenzó el presente siglo, siempre con la intención de ayudar a organizaciones benéficas como la Fundación GLIDE, que ayuda a personas sin hogar en San Francisco.

La subasta para comer con Stephen Curry, además, destinará millones a “Eat.Learn.Play.”, una fundación creada en conjunto por Curry y su esposa. Buffett igualará los 9 millones ofertados por el ganador, es decir, entre ambas fundaciones los ingresos alcanzarán los 18 millones.

Foto: @stephencurry30 (Instagram)

¿Cuándo es la comida del ganador de la subasta con Stephen Curry?

Al tratarse de una comida que será totalmente privada, no se ha revelado la fecha exacta en que ocurrirá la reunión. Se sabe, eso sí, que sería en Nebraska (ciudad natal de Warren) durante junio.

“Estamos desbordados de gratitud por esta oportunidad, la cual refleja una creencia compartida: que cuando diferentes generaciones e instituciones se unen con un propósito, podemos generar un impacto más profundo y duradero para las personas que más lo necesitan”, expresó Stephen Curry sobre la subasta y los millonarios donativos para ambas fundaciones.