El confeti del Super Bowl tendrá mensajes de apoyo al personal médico publicados en Twitter

El 7 de febrero por la noche, después de que se hayan jugado los cuatro periodos y se haya realizado el show de medio tiempo, la NFL conocerá al campeón de la temporada 2020-21 tras el Super Bowl, la cual pasará la historia por la pandemia del coronavirus y sus efectos en diversos ámbitos.

Los Kansas City Chiefs pueden coronarse por segunda ocasión consecutiva y los Tampa Bay Buccaneers podrían hacer crecer a la leyenda de Tom Brady. Será después de las 20:00 horas, aproximadamente, cuando alguno de estos dos equipos recibe al trofeo Vince Lombardi y reciba un baño de confeti, que también pasará a la historia en el contexto actual.

Los papelitos que acompañen el festejo del ganador del Super Bowl tendrán impresos mensajes que aficionados hayan compartido en Twitter en relación al apoyo a su equipo favorito, pero también mensajes en apoyo y agradecimiento al personal médico.

Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social de la NFL, explicó que la idea de incluir mensajes en los papelitos o confeti es una manera de honrar al personal médico, que lleva casi un año combatiendo al coronavirus.

“Aprovecharemos el momento más importante del deporte y el entretenimiento al menos de este país para destacar y resaltar los grandes esfuerzos heroicos de los trabajadores de primera línea”, indicó Trombetta a Forbes.

Cabe recordar que siete mil 500 profesionales del personal médico estarán presentes en el estadio durante el Super Bowl, invitados directamente por la NFL.

La agencia Deeplocal será la encargada de elegir los mensajes de apoyo que se publiquen en Twitter, justo antes de comenzar el último cuarto del Super Bowl y para que puedas entrarle a esta dinámica sólo tienes que usar el hashtag #SuperBowl o #GoBucs en caso de que seas fan de Tampa o en su caso #RunItBack si eres de los Chiefs.

Send a message to your team using #RunItBack and #GoBucs, and you might have YOUR Tweet featured on Confetti in the #SBLV Celebration. 🎉 pic.twitter.com/hWeQFb99um

— NFL (@NFL) February 2, 2021