El primer contenedor permanente del programa "Tenis con Alas" no solo recolecta ropa y calzado, también se alimenta con energía solar y está hecho con materiales reciclados.

En Houston, Texas, se inauguró el primer contenedor permanente del programa “Tenis con Alas”, una iniciativa medioambiental desarrollada por Nuestras Alas, el brazo de responsabilidad social del Club América.

El punto de recolección, instalado en las instalaciones de Soccer Post, representa el primer paso de la expansión internacional del proyecto, que desde hace algunos años funciona en México. Su objetivo es claro: recolectar ropa y calzado en buen estado, alargar su vida útil y, cuando ya no puedan reutilizarse, asegurarles un destino responsable a través del reciclaje.

Foto: Club América

De México a Estados Unidos: el viaje de una idea sustentable

El programa “Tenis con Alas” comenzó como un esfuerzo del Ame para fomentar la economía circular dentro del deporte. Hoy, con la apertura de su primera estación permanente fuera de México, da un paso hacia la internacionalización.

De acuerdo con el plan de expansión, en los próximos meses se instalarán al menos 30 contenedores adicionales en distintas ciudades de Estados Unidos. Este incluye a ciudades como California, Nueva Jersey y Pensilvania.

La idea es simple pero bastante chida: convertir al deporte en un puente para la sostenibilidad y la conciencia ambiental.

Tecnología al servicio del reciclaje

El contenedor inaugurado en Houston está fabricado con materiales reciclados, cuenta con paneles solares y dispone de un sistema que monitorea en tiempo real la cantidad de ropa y tenis recolectados para optimizar su recolección.

De esta forma, el programa integra tecnología a un modelo de sostenibilidad que busca medir y reducir el impacto ambiental de los desechos textiles.

El impacto del textil en el planeta

Un estudio del portal Frontiers in Environmental Science que puedes consultar en este enlace, señala que las industrias de vestuario y calzado generan entre 8 y 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En este sentido, proyectos como “Tenis con Alas” se vuelven relevantes no por quién los impulsa, sino por lo que simbolizan: una oportunidad real para repensar el consumo y reducir el desperdicio.

Aunque su origen está ligado al Club América, el enfoque de la iniciativa es universal. Aquí no importa si te late o no el fut. El punto es participar en la construcción de un futuro más sustentable.

Foto: Club América

Quizá lo más interesante de este proyecto no sea su vínculo con el fut, sino cómo una idea gestada desde un club puede convertirse en un modelo de colaboración entre empresas, comunidades y tecnología verde.

