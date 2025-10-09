La insospechada ruta del cascajo: De tiraderos a una planta de reciclaje en CDMX

Lo que necesitas saber: Se trata del reciclaje de residuos de construcción o el cascajo para la producción de material pétreo para construir ciclovías, banquetas y andadores.

¿Sabían que podemos aprovechar el cascajo para construir nuevas y mejores banquetas, ciclopistas y andadores? Por acá les queremos contar de una nueva ruta de los residuos de construcción en CDMX.

Que lejos de terminar en tiraderos clandestinos, ríos y hasta en las calles, ha encontrado en una planta recicladora —en la alcaldía Miguel Hidalgo— un nuevo y mejor uso.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

El cascajo en CDMX

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de CDMX ha explicado que si bien es difícil saber con exactitud la cantidad de residuos que salen de los tiraderos clandestinos, lo cierto es que los residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado y de construcción o demolición son los que más abundan.

Y se trata de una gran bronca para CDMX porque, entre otras cosas, estos tiraderos son fuente para la proliferación de insectos, aves y mamíferos como las ratas que, a su vez, pueden transmitir enfermedades como el cólera, la salmonelosis o el dengue.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Algo que los chilangos y las chilangas también tienen que saber es que en Ciudad de México se generan alrededor de 14 mil toneladas diarias de residuos de la construcción.

Sí, cascajo. E incluso se genera más cascajo que basura. Alrededor de 5 millones de toneladas al año, de acuerdo con Gerardo Gutiérrez Smith, uno de los fundadores del Centro Integral de Reciclaje de Residuos de la Construcción (Cirec).

Además de que Iztapalapa, GAM, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Tlalpan son las alcaldías de CDMX que producen más residuos, de acuerdo con estimaciones de la Sedema en 2023.

Una insospechada ruta del cascajo en Ciudad de México

Nosotras —Andy, productora y editora multimedia, y yo— en Sopitas.com nos lanzamos a San Lorenzo Tlaltenango para conocer la primera planta recicladora de cascajo para Ciudad de México.

(Ok, fue la primera en su tipo e inaugurada en 2021. Desde entonces, el Cirec recibe cascajo de las grandes compañías de construcción que, por la ley en CDMX, deben enviar su material a una planta recicladora).

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Ahí, en la planta recicladora de cascajo platicamos con Gerardo Gutiérrez Smith, ingeniero técnico asesor de Concretos Sustentables Mexicanos, empresa que está a cargo del Cirec.

¿Qué encontramos? Que no todo está perdido ante la proliferación de tiraderos clandestinos o la contaminación de ríos.

Banquetas, ciclopistas y andadores

“Nosotros lo que hacemos aquí es recibir ese escombro, ese residuo. Lo limpiamos, tenemos la tecnología para separar todos los materiales, limpiarlos, separar el vidrio, la madera, el acero y cartón y, al final, lo que nos queda es un material pétreo”.

Su tecnología da chance de reciclar hasta 85% de cascajo mezclado y 100% de cascajo limpio, así como la capacidad para procesar mil 200 toneladas diarias de residuos de construcción.

Foto: Andrea Guzmán-Sopitas.com

El material pétreo o las rocas, nos explicó Gutiérrez Smith, se tritura y criba en la misma planta recicladora para después obtener grava y arena.

Y… ¿para qué sirve esa grava y arena? ¿Cuáles son sus nuevos usos? Van desde convertirse en material para la construcción de banquetas, ciclopistas y andadores.

Los beneficios

Este material es más barato que uno convencional. Su tiempo de vida útil es el mismo que el extraído de minas y, lo mejor, es que su uso ayuda al medio ambiente.

“Logramos producir materiales reciclados a un menor costo que le convenga también a los constructores y transportistas en sus diferentes obras”, precisó Gerardo Gutiérrez.

Foto: Andrea Guzmán-Sopitas.com

Porque, de hecho, nos explicó Gerardo Gutiérrez Smith, por ley, las constructoras en CDMX deben firmar un convenio con una planta de reciclaje para llevar sus residuos.

De lo contrario, no hay luz verde para la construcción y eso aplica en toooooodas las obras que se lleven a cabo en Ciudad de México.

Si lo vemos desde fuera, se trata de un ganar-ganar para la misma CDMX, las plantas de reciclaje y las constructoras que, si bien deben pagar este servicio, encuentran un lugar adecuado para llevar el cascajo, en vez de los tiraderos clandestinos.

Adiós al modelo de economía lineal

Este modelo se basa en el proceso de extraer, fabricar y desechar. Un sistema “tradicional” de producción y consumo.

En la industria de la construcción mexa —no sólo en CDMX sino en todo México— ha predominado este modelo.

Gerardo Gutiérrez, uno de los socios fundadores del Cirec. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Gutiérrez Smith puso el ejemplo de lo que sucedía en CDMX: la explotación de minas y canteras —ubicadas a unos 60 km de la ciudad— para después depositar el cascajo en ríos, áreas naturales protegidas y barrancas.

Actualmente, con el modelo de reciclaje de cascajo, no es necesario salir de CDMX para obtener el material y mucho menos tirarlo de manera clandestina.

La idea es tener plantas de reciclaje en todo México

“Este tipo de instalaciones debe existir en todas las ciudades del país”, aseguró el fundador de Cirec.

Foto: Andrea Guzmán-Sopitas.com

Desde el Cirec han observado una eficiencia con respecto a la transportación de los residuos:

“En las emisiones de CO2 por cada metro cúbico que depositamos en la planta, son alrededor de 27 kg de C02 que no se están emitiendo a la atmósfera por esta eficiencia en el transporte“.

“Estamos contribuyendo a un mejor mundo”

“La invitación principal es a todos los generadores de residuos de construcción, las constructoras, casas de materiales, maestros, arquitectos, ingenieros que realmente nos comprometamos a gestionar los residuos de manera adecuada”, concluyó en nuestro recorrido por la planta de reciclaje de cascajo Gerardo Gutiérrez.

Foto: Andrea Guzmán-Sopitas.com

Otro punto importante es que las puertas de esta planta recicladora de cascajo están abiertas a los pequeños generadores: “si tú generas uno o dos costales de cascajo, lo puedes traer a la planta sin costo y no se cobra ni un sólo peso”.