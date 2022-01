Tennis Australia prohibió playeras de Peng Shuai por tratarse de un “tema político”

El Australian Open de 2022 será recordado por más que el tenis y sus grandes estrellas. Lo que comenzó como un escándalo por la exención médica de Novak Djokovic y su deportación, ahora abarca también a la tenista china Peng Shuai. El problema es que esta situación no pasa por lo deportivo, ni siquiera por una negativa a vacunarse contra el COVID-19.

La historia de esta jugadora le dio la vuelta al mundo cuando fue reportada como desaparecida en noviembre de 2021. El caso dio varios giros inesperados, que terminaron con la publicación de fotos y videos en los que Peng Shuai aparecía en eventos públicos y cenando con sus conocidos.

Sin embargo, el mundo del tenis, derechos humanos, otros tenistas e incluso la Casa Blanca abogaron por conocer la verdad. La razón detrás de la desaparición habría sido la denuncia por abuso sexual contra un funcionario chino y los medios que publicaban que ella estaba bien eran afines al gobierno actual.

La tenista tuvo una conversación con gente del Comité Olímpico Internacional y de forma sorpresiva negó haber denunciado después de su ‘reaparición’. No obstante, todavía hay mucha gente que duda que se trate de la verdadera Peng Shuai. Ahí es donde se presenta la nueva polémica del Australian Open.

Un grupo de activistas elaboró una playera para pedir información sobre el paradero de la tenista. Al frente aparece el rostro de Shuai con la leyenda ‘WANTED’ y ‘404 Not Found’. En la parte de atrás se puede leer ‘Where is Peng Shuai?’ (¿En dónde está Peng Shuai?). Elementos de seguridad del complejo tenístico les pidieron quitárselas y la explicación de Tennis Australia dejó mucho que desear.

La justificación de Tennis Australia sobre este tema llegó cuando otro activista publicó un video en Twitter que muestra el momento en el que la seguridad pide que la playera no circule por el complejo. Un portavoz dijo a The Guardian que todos sienten preocupación por Peng Shuai, pero que es imposible admitir este tipo de prendas por tratarse de un tema político.

“No permitimos ropa, pancartas o letreros que sean comerciales o políticos según nuestras condiciones. La seguridad de Peng Shuai es nuestra principal preocupación. Seguimos trabajando con la WTA y la comunidad internacional del tenis para buscar mayor claridad sobre su situación; haremos todo lo posible para garantizar su bienestar“, explicó.

Antes que dejar sus ideas a un lado, el grupo de activistas continúa con la difusión de su mensaje sobre Peng Shuai. El video ya le dio la vuelta al mundo y se organizó una recaudación de fondos para imprimir al menos mil playeras más.

BREAKING – Australian Open security call in police on human rights activists @pakchoi_boi @maxmokchito for wearing “Free Peng Shuai” shirts, try force @pakchoi_boi to take off shirt in public area right next to @naomiosaka training session – the most vocal athlete on Peng Shuai pic.twitter.com/qAPPmEJEZt

— Drew Pavlou For Senate (@DrewPavlou) January 21, 2022