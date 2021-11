La Casa Blanca, ONU y tenistas se unen a la búsqueda de Peng Shuai: “Necesitamos pruebas independientes”

La extenista china Peng Shuai dejó conmocionado al deporte luego de darse a conocer su desaparición, luego de denunciar al exvicepresidente de China a través de redes sociales (el mensaje fue borrado minutos después) y de a poco se han involucrado deportistas y fuerzas políticas para que el gobierno del país asiático actúe para dar con el paradero de la atleta.

Medios de comunicación ligados al gobierno chino publicaron una imagen de un correo supuestamente escrito por Shuai, aunque carece de veracidad, por lo que la exigencia de la WTA es que se demuestre que la exjugadora se encuentra bien, de lo contrario amenaza con retirar sus torneos del territorio chino.

Esta propuesta ha sido respaldada por las jugadoras de la WTA y jugadores de la ATP, del cual Novak Djokovic expresó apoyo y preocupación por el bienestar de Peng Shuai.

“Toda la comunidad del tenis necesita respaldarla a ella y a su familia, asegurarse de que esté sana y salva porque si tuviera torneos en suelo chino sin que se haya resuelto, esta situación sería un poco extraño. Entiendo por qué la WTA ha adoptado una postura así. Nos falta alguien y espero que la encontremos muy pronto. Es terrible”, mencionó el serbio.

El caso dejó de ser sólo un tema que involucra sólo al ámbito deportivo, pues fuerzas políticas también se han manifestado para exigir a China que encuentre y compruebe que la tenista se encuentra bien.

La organización de Wimbledon, uno de los Grand Slams, compartió una publicación para manifestar apoyo a la WTA y exigir que se dé a conocer lo que ha sucedido detrás del caso de Peng Shuai.

“Junto con la comunidad mundial del tenis, nos gustaría que Peng Shuai supiera que su bienestar es de suma importancia para nosotros, y continuaremos trabajando para obtener claridad sobre su seguridad”, indica parte del comunicado.

