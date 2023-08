Lo que necesitas saber: Michael Oher ha sido el único de la familia Tuohy que no ha recibido regalías por 'The Blind Side' y es que en realidad nunca fue parte de la familia

Una de las historias más conmovedoras dentro del deporte y que han quedado plasmadas en películas es la de Michael Oher, exjugador de los Baltimore Ravens, Tennessee Titans y Carolina Panthers. ‘The Blind Side’ es una historia basada en hechos reales –o al menos eso hemos caídos durante mucho tiempo– y relata la vida de Oher, un adolescente que es apoyado por la familia Tuohy, quien lo impulsa moral y económicamente para terminar con sus estudios y obviamente para llegar a la NFL.

Sandra Bullock es quien le da vida a Leigh Anne Tuohy, la madre “adoptiva” de Michael Oher y gracias a esa actuación obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz, además la película recaudó 300 millones de dólares, pero resulta que gran parte de la historia es una presunta mentira.

‘The Blind Side’, la historia sobre Michael Oher ¿es una mentira?

Resulta Michael Oher, conocido también como Big Mike, ya había manifestado incomodidad tras el lanzamiento del filme en 2009, debido a que ‘The Blind Side’ en realidad no estaba tan pegada a su vida y casi 14 años después, el exjugador de presentó un documento de 14 páginas ante un tribunal de Tennessee en las cuales argumenta que “un elemento central de la película no es verdadera”, y sin embargo, la familia Tuohy se enriqueció a su costa.

De acuerdo con información de ESPN, Sean y Leigh, la pareja que adopta a Oher, en realidad no adoptó al jugador, sino que mantuvieron una tutela, la cual fue firmada por Michael Oher a base de engaños, pues el documento otorgaba a la familia un poder legal para realizar negocios con su nombre.

Oher descubrió “la mentira” hasta febrero de 2023

‘The Blind’ generó regalías tanto a Sean y Leigh, así como a sus dos hijos biológicos, mientras que Oher no habría recibido nada a pesar de ser el foco principal de la historia.

The Blind Side se estrenó en 2009

De acuerdo con la defensa de Michael Oher, el exjugador de los Ravens descubrió las irregularidades “para su disgusto y vergüenza”, en el mes de febrero de 2023. El hecho de haber firmado aquella tutela, le habría permitido, en teoría, ser parte de la familia Tuohy. Sin embargo, el documento no le da “ninguna relación familiar”.

Michael Oher estaba en secundaria cuando firmó aquel documento y los testimonios apelan a que a Oher le dieron a entender en ese momento que no había diferencias entre tutela y adopción.

¿Qué sigue en este caso?

La defensa de Michael Oher trabaja para que la corte finalice la tutela de la familia Tuohy y después gire una orden judicial que le prohíba usar el nombre del exjugador de la NFL y claro, que le den su respectiva cantidad de dinero por el tema de las regalías de la película, además compensar los daños generados.

“Cuando la familia Tuohy le dijo a Mike que lo amaban y que querían adoptarlo, llenó un vacío que había estado con él toda su vida. Descubrir que en realidad no era adoptado devastó a Mike y lo hirió profundamente”, indica la defensa.

Michael Oher no fue adoptado como narra The Blid Side

La relación entre Oher y Tuohy comenzó a deteriorarse justamente tras la publicación de la película, la cual muestra a Michael como un adolescente no muy inteligente y tras darse cuenta que era el único integrante de la familia que no recibía dinero por las regalías.

