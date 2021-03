¡Tiger Sunday! Así fue el homenaje de la PGA y la LPGA a Tiger Woods

¡No se olvidan de la leyenda! Días después del accidente automovilístico que sufrió Tiger Woods, la PGA y la LPGA decidieron rendirle un homenaje muy especial en el Puerto Rico Open.

Desde golfistas, hasta miembros del staff, se unieron al Tiger Sunday vestidos de rojo. Esto porque el ganador de 15 Majors elige este color para el último día de competencia en diferentes torneos.

El pasado martes 23 de febrero, Tiger Woods chocó mientras conducía su camioneta y conmocionó al mundo del deporte. El impacto provocó que fuera operado de emergencia, pues sufrió heridas fuertes en ambas piernas.

A pesar de que nos primeros reportes no eran alentadores, el golfista se recupera de manera favorable. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo durará su rehabilitación o si podrá volver a practicar su deporte.

El Tiger Sunday no sólo se llevó a cabo en Puerto Rico. Figuras como Justin Thomas, tommy Fleetwood, Cameron Champ, Jon Rahm y Tony Finau participaron en la última ronda del World Golf Championships-Workday Championship, en Florida, con sus camisetas rojas.

Rorry Mcllroy, norirlandés de 31 años de edad, nunca había elegido este color para jugar, pero hoy apareció con el tradicional rojo y negro de Tiger Woods para el homenaje. Annika Sorenstam regresó a la LPGA luego de 13 años y usó un outfit casi idéntico.

The first time @McIlroyRory has worn red and black in his career. 🔴⚫ pic.twitter.com/mpXDbJreOD

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 28, 2021