Todo lo que debes de saber para ser dueño del 1% de Necaxa junto a Özil o Eva Longoria

Necaxa tiene nuevos propietarios, muchos de ellos conocidos por ser actores famosos y hasta deportistas en lo más alto de sus ligas. Mesut Özil era de los primeros en anunciar que era dueño del Necaxa, seguido de Eva Longoria, Justin Verlander y Kate Upton.

En la publicación que realizó Mesut Özil, invitó a todos los usuarios de la cuenta de Twitter a sumarse junto a él y demás famosos en ser dueño del 1% del equipo. Esto sorprendió a propios y extraños, ¿quién no querría ser dueño de un equipo de futbol?

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 1, 2021