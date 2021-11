¡Puro billete! El top 10 de los jugadores mejor pagados de la Liga MX

Pocas cosas podemos presumir en nuestra amada Liga MX -en realidad sí son muy pocas-. Una de esas cosas, es el buen salario que se les paga a los jugadores nacionales e internacionales que llegan a jugar a México, es por eso que nuestro país es un destino atractivo.

La Liga MX puede ser poco atractiva a ojos del futbol mundial, aunque sinceramente el nivel no es tan bajo y el nivel de competencia es alto. No es como aquellas ligas en las que sólo algunos equipos pueden aspirar a ser campeones, eso no sucede aquí.

Cualquiera puede ser campeón, incluso las grandes potencias económicas de la Liga MX pueden tener malas temporadas y ni siquiera clasificar a la repesca, o equipos con menos presupuesto, pueden aspirar a levantar el título… esa es la magia del futbol mexicano.

Hay sobrepoblación de extranjeros, sí. Hay pocas oportunidades para el joven futbolista mexicano, también. Pero, en la Liga MX, a pesar de todo lo malo que los aficionados, prensa e incluso jugadores puedan aceptar que hay, existe un torneo de mucha calidad.

En México hay dinero para traer a muchos jugadores de Europa, ya sea mexicanos que regresan a la Liga MX o flamantes contrataciones que vienen a romperla al futbol mexicano… o pasan desapercibidos como tantos que han venido.

Gracias a Salary Sport, podemos conocer lo que ganan los jugadores de nuestra flamante y bien ponderada Liga MX y de algunos, es una auténtica salvajada. Son números estratosféricos que llegan a ser poco creíbles, aunque no para las carteras de estos 10 jugadores.

Los 10 jugadores mejor pagados de la Liga MX

1. Florian Thauvin

Ser campeón del mundo con Francia es mérito suficiente para ser el mejor pagado de toda la Liga MX, incluso cuando no hayas sido parte del 11 inicial que levantó la Copa del Mundo. Tigres trajo a Florian Thauvin como refuerzo para el Apertura 2021.

De acuerdo con Salary Sport, el jugador francés gana anualmente la módica cantidad de 121 millones 505 mil 800 pesos mexicanos. Siendo el jugador de toda la Liga MX que mejor sueldo percibe, ahí no más, para que se den un quemón.

2. André-Pierre Gignac

El francés ya lleva un ratote en la Liga MX, Tigres ha conseguido varios de sus campeonatos gracias a sus goles y su liderazgo. Es el goleador histórico del equipo regiomontano y eso significa que su salario anual es demasiado alto, de hecho, el segundo más alto de México.

La cuenta de Gignac al año ingresa 97 millones 204 mil 640 pesotes, sólo de su contrato con los Tigres. Sin duda, es uno de los mejores jugadores extranjeros que han venido al futbol mexicano y vale su peso en oro, casi casi para los ‘Felinos’.

3. Guillermo Ochoa

No es el único mexicano en la lista, pero sí el que está ubicado más alto en este listado. Regresó de su viaje -no tan satisfactorio- de Europa al equipo de sus amores, el América. Las ‘Águilas’ lo convirtieron en el jugador mejor pagado de la plantilla.

Paco Memo Ochoa es el vivo ejemplo de que ser portero en México es bastante redituable, es por eso que gana al año la cantidad de 92 millones 916 mil 200 pesos. América y Santiago Solari saben que un equipo se construye de atrás para adelante y un buen portero cuesta mucho.

4. Vincent Janssen

Traer a Vincent Janssen no fue nada fácil, en el Tottenham no era titular indiscutible, pero tenía una que otra oportunidad de ver minutos. Rayados se fijó el traer al delantero y lo consiguió, pero tuvo que desembolsar una buena cantidad para que aceptara.

47 millones 172 mil 840 pesos son los que gana anualmente Vincent Janssen y aunque Rayados no ha tenido tan buenas campañas, sí respondió con un título de Liga MX ante América en el Estadio Azteca y recientemente ganó la Concachampions.

5. Guido Pizarro

Tigres labro su éxito con buenos jugadores que duraran mucho tiempo en la institución, pero hacer eso también significa que vas a gastar mucho dinero en pagarles y cada vez que llega un nuevo campeonato, desembolsar un poquitín más.

El mediocampista fue a Europa gracias a Tigres y también, su buen nivel en México lo llevó hasta la Selección de Argentina en algunos partidos. 38 millones 595 mil 960 pesos son los que gana uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX.

6. Joel Campbell

El norte del país es el que mejor salario paga en la Liga MX y no es para menos, tanto Tigres como Rayados tienen unos equipazos. El atacante tico fue uno de los refuerzos del ‘Vasco’ Aguirre para esta campaña y llegó procedente de León.

No fue fácil sacarlo de la ‘Fiera’, pero con un sueldo anual de 34 millones 307 mil 520 pesos, es difícil decirle que no a algún club y mucho menos a uno de los mejores equipos de México y contendiente al título de la Liga MX.

7. Jesús Corona

Ser portero mexicano -y alguno que otro extranjero- es bastante redituable para las cuentas bancarias, el segundo mexicano en la lista y es arquero. Jesús Corona es el que mejor sueldo recibe anualmente en el actual campeón de la Liga MX, Cruz Azul.

Ser campeón con Cruz Azul después de la malaria que tenía el equipo, no era algo fácil y Corona sabía que lo podía hacer. Soportó muchas derrotas antes de conseguirlo, así que sus 31 millones 448 mil 560 pesos al año, es paga suficiente.

8. Javier Aquino

El tercer mexicano en la lista y otro que llegó desde Europa hace algunos ayeres. Es multicampeón con Tigres y aunque ya están lejos sus mejores momentos en la Liga MX, sigue siendo uno de los mejores pagados con 30 millones 019 mil 080 pesos.

9. Esteban Andrada

Otro portero, aunque esta vez uno extranjero. Llegó de Boca Juniors después de grandes actuaciones con los ‘Xeneixes’ y los Rayados han aprovechado todo su buen juego para hacerse con la Concachampions. Su sueldo anual es de 30 millones 019 mil 080 pesos.

10. Héctor Moreno, Oribe Peralta, Bruno Váldez y Alfredo Talavera

Pumas y Chivas no se podían quedar atrás con los sueldos de sus jugadores, en esta décima posición hay un cuádruple empate. Héctor Moreno fue uno de los grandes fichajes de Rayados en la Liga MX, Oribe Peralta casi no juega con el ‘Rebaño’ y es el mejor pagado. Alfredo Talavera es la esperanza de los Pumas y Bruno Váldez, el líder en la zaga del América.

Estos cuatro jugadores perciben anualmente la cantidad de 28 millones 589 mil 600 pesos, lo que los convierte en el último lugar del top ten de jugadores mejor pagados en toda la Liga MX.