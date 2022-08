Estamos a menos de 100 días para el Mundial de Qatar y aunque el ‘Tata’ Martino tenga prácticamente hecha la lista de 26 jugadores para encarar la Copa del Mundo, queda un partido amistoso más, de esos que se dicen ser la última oportunidad para varios algunos jugadores y entre ellos se encuentra Rodolfo Pizarro.

México encara a la Selección de Paraguay fuera de Fecha FIFA. Esto quiere decir que veremos un equipo armado por jugadores que militan en la Liga MX. Y cuando decimos que son sólo de la Liga MX nos referimos también a la convocatoria de Paraguay, que contará con cuatro elementos que juegan en nuestro futbol: Antony Silva (Puebla), Bruno Valdez (América), Richard Sánchez (América) y Carlos González (Toluca).

Por parte de México se han caído algunos jugadores de la convocatoria por lesiones, como Henry Martín y Sebastián Córdova, por lo que serán pocos los jugadores mexicanos que realmente estén a prueba en este partido de cara al Mundial y tampoco veremos a jugadores como Marcelo Flores, habitual en este tipo de juegos, pero que esta vez no fue llamado tras su cambio del Arsenal Sub 20 al Real Oviedo de España.

Mexsport

La Dirección de Selecciones Nacionales llamó en lugar de Henry Martín a Ángel Zaldívar, de Chivas, mientras que no hubo sustituto para Córdova, pupilo de Miguel Herrera, uno de los máximos críticos de este tipo de partidos. “Estos son los partidos que para mí no sirven. El 80% de esta convocatoria no va a estar en el Mundial, es más por toquetear jugadores; el ‘Tuca’ les decía partidos moleros”.

Este partido servirá también para que el Tri varonil presuma el nuevo uniforme, con el cual se jugará el Mundial de Qatar. Cabe recordar que la Selección Sub 20 femenil ya jugó con la nueva playera verde en el Mundial de la categoría.

¿Dónde ver en vivo el México vs Paraguay?

Este partido se disputará en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos, y está programado para arrancar el miércoles 31 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo corre a cargo de Azteca 7 y Canal 5, y por si te agarra de regreso a casa y no tienes una televisión a la mano, puedes seguir el juego vía streaming gratis a través de la página de Azteca Deportes (aquí te dejamos el link), por la aplicación de la misma (aquí la puedes bajar) y por TUDN si eres suscriptor (va el link).

Getty Images

¿Qué sigue para México después de este partido?

Lo que sigue para el Tri ahora sí es realmente la preparación rumbo al Mundial de Qatar, en partidos de Fecha FIFA. En septiembre se juega contra Perú y Colombia y en noviembre, a días del Mundial, los rivales serán Irak y Suecia. (Ninguno de los rivales de México va al Mundial).

Ahí nos daremos cuenta de los nombres por los que apuesta Martino para Qatar, a donde acudirán 26 jugadores.

Fecha Partido 24 de septiembre México vs Perú 27 de septiembre México vs Colombia 9 de noviembre México vs Suecia 16 de noviembre México vs Irak