¿Por qué el retiro momentáneo de Victoria Azarenka está relacionado con la invasión rusa a Ucrania?

El conflicto entre Ucrania y Rusia todavía no termina, pero sus consecuencias van más allá de una guerra. El impacto de estas decisiones superan a cualquiera que esté involucrado de forma cercana y prueba de ello es la tenista Victoria Azarenka. La bielorrusa anunció un retiro momentáneo para recuperarse mentalmente de lo sucedido en las últimas semanas y todo tiene que ver con los ataques.

Al representar a Bielorrusia, Azarenka no puede jugar con su bandera en el circuito de la WTA. Su lugar en el ranking aparece sin colores, así como todas sus presentaciones en cualquier cancha. Sin embargo, esto la superó en el tema emocional y provocó que la número 16 del mundo se aleje temporalmente de la actividad.

La tenista lo anunció a través de un comunicado luego de retirarse del Miami Open. La checa Linda Fruhvirtová de 16 años fue su rival en la ronda de 32; no obstante, el duelo terminó cuando los parciales estaban en 6-2 y 3-0. En el texto, Azarenka agradeció el apoyo de los fans que la animaron a seguir adelante y aclaró que el estrés se salió de sus manos.

“No debería haber sido a la pista hoy. Las últimas semanas han sido extremadamente estresantes para en mi vida personal. El último juego me costó mucho, pero quería seguir jugando frente a esta gran audiencia que me ayudó a ganar mi primer partido. Quería salir e intentarlo, pero fue un error. Espero que tomar un descanso me permita regresar.

“Lo siento por los fans porque fueron increíbles apoyándome, son la única razón por la que salí a la cancha. Siempre he buscado retos, pero hoy fue demasiado; debo y aprenderé de esto. Me gustaría felicitar a mi oponente y desearle la mejor de las suertes en este torneo y en toda su carrera profesional“, explicó Azarenka.

El impacto del conflicto en Azarenka fue evidente desde Indian Wells

En redes sociales e incluso algunos medios de comunicación aseguran que las reacciones y el retiro de Azarenka en Miami se dieron “sin razón aparente“. Pero la realidad es que ya se sabía que el conflicto bélico generó tensión en su entorno y este también se vio reflejado en Indian Wells. Al enfrentar a Rybakina, tuvo que tomar un momento para reponerse del llanto y se inclinó junto a su raqueta.

La jueza se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda y la bielorrusa se disculpó para posteriormente seguir con el partido. Aun así, la tenista dio a conocer que la invasión rusa a Ucrania le impactó en lo personal.

“Estoy devastada por las acciones que se están dando en los últimos días contra y en Ucrania. Es desgarrador ver cómo se está afectando la vida de tantas personas inocentes debido a la violencia. Desde mi infancia, siempre he visto a los ucranianos y a los bielorrusos, al igual que a ambas naciones, apoyándose mutuamente. Es duro ser testigo de la violenta separación que se está dando hoy“, publicó Azarenka en su cuenta de Twitter, que fue borrada después de la despedida en Miami.