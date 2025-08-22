Lo que necesitas saber: 111 personas fueron detenidas en total tras la violencia en Buenos Aires, de las cuales 110 son de Chile

Lo que pasó en el Independiente vs U de Chile es sencillamente vergonzoso, indignante y terrible. Tanto así, que los más altos mandos involucrados reaccionaron como debían: Condenando la violencia en el futbol.

Hablamos de Gianni Infantino y Gabriel Boric, presidentes de la FIFA y de Chile, respectivamente. Ambos reaccionaron a la violencia en el partido de la Copa Sudamericana que dejó más de 100 detenidos.

El polémico y preocupante acomodo de las gradas // Foto: Clarín

Gianni Infantino condena violencia en el Independiente vs U de Chile

Naturalmente la FIFA no podía quedarse en silencio luego de las terribles imágenes que ya le dieron la vuelta al mundo.

“Condeno enérgicamente la violencia que llevó a la cancelación del partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile. La violencia no tiene cabida en el futbol: Jugadores, hinchas, personal, árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, fue el mensaje publicado por Infantino.

El presidente de la FIFA finalizó su mensaje con la petición de que haya sanciones ejemplares; acá la pregunta es si la FIFA no podría directamente imponer algún castigo, ¿no?

El mensaje de Infantino a la violencia en Buenos Aires

El presidente de Chile también reacciona a la violencia en Buenos Aires

El asunto no se queda solo en lo deportivo, escaló a lo diplomático. La cancillería de Chile sacó comunicado brindando números de apoyo para familiares de los aficionados de la U de Chile que viajaron a Argentina, tanto por si resultaron heridos, como por si se encuentran detenidos.

“Además, el Consulado General de Chile en Buenos Aires será reforzado con funcionarios que viajarán hoy a Argentina”.

Incluso el presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció por la violencia en el juego contra Independiente y mandó a Buenos Aires a su Ministro del Interior:

“Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos. La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”.

Violencia de niveles escandalosos. Otra vez en Conmebol // Foto: Captura de pantalla

Violencia en el Independiente vs U de Chile: Se tiran la bolita unos a otros

Junto a las voces que condenan la violencia, también salieron altos mandos a echarle la culpa a alguien más.

El Presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se lavó las manos y las de su equipo: “Independiente no tuvo nada que ver. Hay 90 detenidos que son de la U, hay un claro responsable. Corresponde una sanción al club chileno”.

se lavó las manos y las de su equipo: Hay 90 detenidos que son de la U, hay un claro responsable. Corresponde una sanción al club chileno”. Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, culpó a Conmebol: “En el exterior del estadio no se produjo ningún incidente, hay protocolos de Conmebol que no se cumplieron dentro. Solo les interesa el espectáculo televisivo, no la seguridad de la afición”.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional en Argentina, le tiró al gobierno local: “El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.

Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”. Y finalmente Conmebol le echó la culpa a Independiente: “Conmebol insta a todos los clubes participantes, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”.

Independiente insiste en que afición de U de Chile comenzó las agresiones

Ya por la tarde de este 21 de agosto, tanto Independiente como U de Chile compartieron nuevos comunicados.

El club argentino intentó mejorar un poco las pésimas declaraciones de su Presidente, pues condenaron la violencia en su estadio, pero nuevamente culparon a los aficionados visitantes.

Señalan que causaron destrozos en el recinto para luego usar toda clase de escombros y artefactos como proyectiles contra la afición local. “Posteriormente se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales”.

Comunicado de Independiente

U de Chile no entiende que no haya argentinos detenidos

Por su parte, la Universidad de Chile confirmó que no hubo aficionados fallecidos, como señalaba información que llegó a circular en diversos medios. Y en respuesta, culpan al equipo local por la falta de seguridad.

“Hubo hinchas de Independiente que ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita, atacando a los pocos seguidores azules que permanecían ahí. Se registraron hechos de extrema violencia e inhumanidad, imposibles de detallar en este comunicado por su crudeza (…) Nos llama la atención que, con las crudas imágenes de violencia que han circulado en todos los medios, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local“.