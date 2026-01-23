Lo que necesitas saber: McLaren y Aston Martin serán los últimos equipos en presentar sus decoraciones

Nueva temporada, nuevas regulaciones y nuevos diseños de autos de Fórmula 1. El 2026 viene con varios cambios en el Gran Circo, entre ellos nuevos diseños en los monoplazas, que ahora serán más cortos y más estrechos, además de que nos olvidamos completamente del DRS, así que esta es una nueva oportunidad de ver nuevas decoraciones en los autos, aunque algunos se empeñan en mostrarnos casi lo mismo (coff coff Haas).

Además en 2026 tendremos dos nuevos equipos: Audi y Cadillac. El primero toma el lugar de Sauber, que ya no nos lastimará la vista con ese verde fluorescente, mientras que Cadillac se agrega a la parrilla como la escudería número 11, que también conlleva el regreso de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

La merch de Cadillac 2026 / FB Cadillac

Los nuevos autos de Fórmula 2026

Aquí te compartimos todos los autos que se han presentado hasta el momento, con sus respectivo nombre oficial. Quedarán pendientes las decoraciones o liverys de Williams, Cadillac, McLaren y Aston Martin, que nos mostrarán sus diseños en febrero, después de los test de Barcelona.

Escudería Presentación Williams 3 de febrero del 2026 Cadillac 8 de febrero del 2026 Aston Martin 9 de febrero del 2026 McLaren 9 de febrero del 2026

Ferrari

Nombre: SF26

Piloto 1: Charles Leclerc (Número 16)

Piloto 2: Lewis Hamilton (Número 44)

La legendaria escudería italiana nos mostró una decoración inspirada en la que usó Niki Lauda en 1975, aprovechando ese pigmento blanco en la parte superior y que apareció en 2025 por motivos comerciales, gracias a su patrocinador principal. Esta livery es muy similar a la que ya vimos en 2025, durante el Gran Premio de Italia. Luce elegante y a la vez apela a la historia de Lauda. ¿Será el último coche de F1 para Lewis Hamilton?

El SF-26 de Ferrari / FB Ferrari

El SF-26 de Ferrari / FB Ferrari

Alpine

Nombre: A526

Piloto 1: Pierre Gasly (Número 10)

Piloto 2: Franco Colapinto (Número 43)

Alpine tuvo un 2025 para olvidar y aunque la decoración del modelo 2026 es muy similar a la anterior, lo más importante para este monoplaza está al interior, pues este año tendrá motor Mercedes, con el cual se espera que Franco Colapinto pueda sumar sus primeros puntos y con ello que se mejore sustancialmente el fracaso del año pasado. La livery para la temporada 2026 es menos rosa que la del año pasado. ¿Te gustó?

El Auto de Alpine F1 2026 / FB Alpine

El Auto de Alpine F1 2026 / FB Alpine

Mercedes

Nombre: W17

Piloto 1: George Russell (Número 63)

Piloto 2: Kimi Antonelli (Número 12)

De frente es un auto gris, con vivos en verde, pero si lo ves de costado te dará la impresión de que el Mercedes 2026 es un monoplaza obscuro, lo cual lo convierte en un coche interesante de apreciar y posiblemente este sea el próximo auto campeón de la Fórmula 1, pues hay grandes expectativas sobre el funcionamiento del motor.

W17 el auto de Mercedes 2026 F1

W17 el auto de Mercedes 2026 F1

Audi Revolut

Nombre: R26

Piloto 1: Nico Hulkenberg (Número 27)

Piloto 2: Gabriel Bortoleto (Número 5)

Elegante, bello, imponente y desafiante. Así es el primer Audi de Fórmula 1, que con esa combinación plateada, roja y negra de pronto nos hace recordar al McLaren de la era de Lewis Hamilton y Checo Pérez. Lo mejor es que Audi le ha dado mucho peso a su propio logo, y a menos que agregue más patrocinadores, su primera decoración es limpia y visualmente más amigable que los Sauber.

El R26 el auto de Audi F1 2026 / Cortesía

R26 el auto de Audi F1 de 2026 / Cortesía

Red Bull

Nombre: RB22

Piloto 1: Max Verstappen (Número 3)

Piloto 2: Isack Hadjar (Número 6)

Red Bull dejó atrás ese azul obscuro de siempre y apostó por un azul más brillante que nos hace recordar los tiempos de Sebastian Vettel. Hay un detalle importante, y es que el RB22 de Max Verstappen ya no llevará el número 1, sino el 3, luego de perder el campeonato de pilotos del 2025 ante Lando Norris.

El RB22 de Red Bull 2026 / FB Red Bull

El RB22 de Red Bull F1 2026 / FB Red Bull

Racing Bulls

Nombre: VCARB 26

Piloto 1: Liam Lawson (Número 30)

Piloto 2: Arvid Lindblad (Número 41)

Podríamos decir que Racing Bulls dio un paso (o tal vez dos) para atrás con el diseño del auto del 2026, después de haber tenido la mejor decoración el año pasado. La nueva versión tiene más detalles en negro en los laterales y también adoptó un azul más brillante, herencia de Ford, el nuevo socio de la organización de Red Bull para construir unidades de potencia.

Racing Bulls 2026 F1 / FB Racing Bulls

Racing Bulls 2026 F1

Haas

Nombre: VF-26

Piloto 1: Esteban Ocon (Número

Piloto 2: Oliver Bearman (Número 87)

Haas no se rompió la cabeza para el nuevo diseño de su auto, el cual fue más blanco que el modelo del 2025. El equipo estadounidense cambió de patrocinador principal, para darle entrada a Toyota, pero tampoco es que la firma japonesa haya influido mucho en la decoración.

El Haas 2026 F1 / FB Haas