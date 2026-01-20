Lo que necesitas saber: Audi conserva la estructura de la escudería Sauber para su debut en Fórmula 1



Un reloj con una cuenta regresiva, música de ópera acompañada con una pizca de rap y la piloto –que además es presentadora–, Naomi Schiff, fueron el preámbulo para conocer el primer auto de Audi en Fórmula 1. Señoras y señores, les presentamos al Audi R26, el monoplaza que conducirán Nico hulkenberg y Gabriel Bortoleto en 2026.

Audi ya nos había dado un adelanto en noviembre al presentar su concepto de auto, pero esta vez nos presentó la decoración definitiva, con patrocinadores y una combinación interesante y elegante de tonos plateados, rojos y negro, que nos hacen recordar mucho al McLaren de la era de Lewis Hamilton.

Audi vs McLaren 2012

Así se ve el R26 de Audi de frente

Detalles del morro del R26

Vusta lateral del R26 de Audi

Vista de la tapa del motor

Los pontones lucen limpios ¿Habrá algun patrocinador por anunciar?

Así fue la presentación del primer auto de Audi Revolut

La presentación del primer auto Audi Revolut se llevó a cabo este en la ciudad de Berlín, Alemania, en un evento minimalista, que comenzó con la transmisión de la entrada de los invitados, que fueron recibidos por música de ópera y un poco de rap.

Hay que recordar que Audi Revolut es la “evolución” de la escudería Sauber, que hasta la temporada pasada conocimos con su asociación con Kick (y ese verde horrible en sus autos) y anteriormente con Alfa Romeo, y por lo tanto conserva a la mayor parte de su estructura, incluyendo a los pilotos, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Audi se convierte en el cuarto equipo en presentar la decoración definitiva para la temporada 2026, después de que Red Bull y Racing Bulls lo hicieran en conjunto en Detroit. Después de ellos fue Haas el que compartió renders de su monoplaza.

Las merch de Audi

Antes de conocer el primer auto, Audi dio a conocer parte de la que será la indumentaria del equipo, con Adidas como patrocinador principal y la neta se ve bastante bien.

La colección completa de esta asociación entre Audi y Adidas incluye ropa, calzado y accesorios. Acá te dejamos una primera vista.

Los trajes de piloto de Audi

Colección Adidas Audi 2026

Colección Adidas Audi 2026 / Cortesía

Colección Adidas Audi 2026 / Cortesía

Colección Adidas Audi 2026 pilotos

Colección Adidas Audi 2026 / Cortesía

Colección Adidas Audi 2026 / Cortesía