Un juez vinculó a proceso a Eduardo Isaac 'N' por el feminicidio de Karla Margarita, estudiante de medicina originaria de Guanajuato, luego de determinar que existen datos suficientes para establecer que el señalado estuvo en el lugar donde autoridades localizaron sin vida a la víctima.

Lo que necesitas saber: Durante la audiencia, el imputado se abstuvo de hablar, mientras que la familia de Karla Margarita no estuvo presente.

Un juez vinculó a proceso a Eduardo Isaac ‘N’ por el feminicidio de Karla Margarita, estudiante de medicina originaria de Guanajuato, luego de determinar que existen datos suficientes para establecer que el señalado estuvo en el lugar donde autoridades localizaron sin vida a la víctima.

Durante la audiencia inicial también se le fijaron dos años de prisión preventiva y un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos que aportó el Ministerio Público, el conductor de aplicación había desviado la ruta cuando trasladaba a Karla en un viaje solicitado por medio de una plataforma.

Foto: @SaucedoCharly

La cronología del delito presentada ante el juez

Estos fueron los datos presentados ante el juez durante la audiencia: La joven pidió el servicio a las 20:42 horas, en una tienda ubicada en el cruce de avenida Patria y Vallarta en la colonia Prados Vallarta. Tenía como destino una reunión con sus amigos en la avenida Juan Manuel Ruvulcaba, en Tesistán, en un recorrido de 40 km y tenía de tiempo 50 minutos.

Por su parte, la defensa de la víctima detalló que Karla dejó de contestar los mensajes que le enviaron sus familiares alrededor de las 21:00 horas.

De acuerdo con el rastreo del GPS, cerca de esa hora fue cuando el conductor se desvió hacia la brecha de Las Aguas en Zapopan. La motocicleta permaneció inmóvil por 25 minutos en el mismo sitio en donde más tarde hallaron sin vida a Karla Margarita.

A las 21:35 las cámaras de vigilancia captaron a Eduardo Isaac caminar solo por la zona. Más tarde habría vendido el celular de la joven estudiante a un guardia de seguridad por $200 pesos. Punto importante a mencionar: Eduardo Isaac solo llevaba 2 meses trabajando en la plataforma.

La defensa de Eduardo Isaac presentó como testigo a su papá, quien era el dueño de la motocicleta. Durante su testimonio, el padre aseguró que su hijo le llamó para pedirle ayuda, luego de que dos sujetos supuestamente los interceptaron para robarles.

Entre los elementos de prueba se encuentra la ropa que vestía el conductor el día del feminicidio. Asimismo, afirmó que había acudido a la Fiscalía para denunciar el robo de la motocicleta, pero la defensa de la víctima señaló que no existe ninguna denuncia formal.

Por último, durante la audiencia, el imputado se abstuvo de hablar, mientras que la familia de Karla Margarita no estuvo presente.