U2 tiene una nueva canción llamada "Silencio" y sí: grabaron su video musical en un icónico salón de baile de la Ciudad de México. El video fue grabado en el icónico Salón Los Ángeles de la colonia Guerrero... y la nueva canción llega como anuncio del disco 'Carnaval de Luz' que la banda lanzará el 13 de noviembre del 2026.

Lo que necesitas saber: La banda irlandesa lanzará su nuevo disco en noviembre próximo. La banda grabó el nuevo video musical en el Salón Los Ángeles.

Debe ser un gran momento para ser fan de U2… y con un plus especial para la fanaticada mexicana. La banda acaba de lanzar la canción “Silencio”, con todo y su video oficial grabado en la Ciudad de México.

Con esta nueva rola, la banda oficializa el lanzamiento del disco Carnaval De Luz (sí, andan muy hispanos con sus títulos y toda la onda) que llegará a mediados de noviembre próximo.

Imagen ilustrativa de la banda. Foto: cortesía Viviana Sassen/Universal Music.

¿A qué suena “Silencio” de U2?

Como recordarán, la banda irlandesa lanzó en febrero del 2026 Days Of Ash, un EP de seis canciones a modo de protesta que hablaban sobre distintos problemas violentos en el mundo, desde la brutalidad de ICE en Estados Unidos hasta la muerte de familias palestinas.

A nivel musical, ese material destacaba por capturar el sonido clásico de U2 a través de los efectos de guitarra de Edge llenos de eco, algunos himnos de corte más pop radial y uno que otro riff de guitarra más potente.

Pero ahora, Bono y compañía le entran a su lado más rockero con “Silencio”, con tintes ahí medio garageros. ¿Recuerdan la época dosmilera de la banda cuando lanzaron “Vertigo”? Pues por ahí va la onda con la nueva rola de los irlandeses.

El video musical de “Silencio” de U2 se grabó en la Ciudad de México

Si ya vieron el video, podrán notar que se muestra a U2 tocando en una especie de salón vacío, con telones rojos al fondo y una esfera disco en el techo.

Pues ese es el icónico y tradicional Salón Los Ángeles, ubicado en la calle de Lerdo en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Con ello, la banda nos entrega un video más grabado en nuestro país, esto luego de que filmarán aquí “Street Of Dreams”.

Y ya que andamos en esas, acá te dejamos un listado de videos de artistas anglo que han grabado videos en México.

Bono en el video de “Silencio” de U2. Foto: Captura de pantalla.

Hay un detalle adicional imperdible sobre el video de “Silencio” de U2… el clip lo dirigió CLIQUA, el reconocido dúo de directos mexicoestadounidenses conformado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez que han dirigido videos para artistas como The Weeknd, Rosalía, Bad Bunny, entre otros.

Y junto a ellos, se sumó un estudio de animación mexicano llamado LÍNEA 2, encargando a los animadores Diego Solano y Esteban Azuela un trabajo que constó de imprimir alrededor de 1,800 fotogramas del video en papel fotográfico, mismos que intervinieron cuadro por cuadro con stop motion.

Vaya trabajo titánico el que realizaron para darle el video de U2 una estética vintage, muy de finales de los 70 e inicios de los 80, ideal para celebrar los 50 años de la banda. Rifados los animadores mexas.

Proceso de animación del video de “Silencio” de U2. Cortesía: estudio Línea 2.

Proceso de animación del video de “Silencio” de U2. Cortesía: estudio Línea 2.

Proceso de animación del video de “Silencio” de U2. Cortesía: estudio Línea 2.

Fecha de lanzamiento del disco ‘Carnaval de Luz’

Y a ti, ¿qué te pareció “Silencio” de U2? Habrá que esperar para ver qué se escucha el nuevo disco en todo su esplendor. Ojo que Carnaval De Luz se lanzará el 13 de noviembre de este mero 2026.

Aquí te dejamos el tracklista del disco. Por ahí, aparece una canción llamada “The Mirror Maker (Rosalía)”, que a muchos les llamó la atención por saber si sería una colaboración con la cantante española… pero nadota.

Según contó una fuente cercana a Consequence Of Sound, la banda se inspiró en la intérprete de “Berghain” para este tema. Así que no esperen escuchar la voz de la catalana en el álbum… o bueno, eso dicen por ahora. Acá la lista de rolas:

1. Go (Carnaval De Luz)

2. La Reina

3. Street Of Dreams

4. The Mirror Maker (Rosalía)

5. Superficiality

6. If The World Is At War We Better Not Be

7. Silencio

8. The Greatest Show On Earth

9. Glorify

10. Midnight Sunshine

11. Can’t Stop Us Now

12. Torn (Feat. Dolly Parton)