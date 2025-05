Lo que necesitas saber: Los boletos para el preestreno se agotaron en 25 países y por eso habrá más proyecciones en todo el mundo

F1, la película protagonizada por nada menos que Brad Pitt con la participación de Checo Pérez, ya tiene fecha para lanzarte a comprar boletos, tanto para el preestreno exclusivo el 23 de junio, como para su estreno mundial el 25 de junio.

Brad Pitt en F1, su próxima película / Foto: Warner Bros.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para F1, la película con Brad Pitt?

La propia Fórmula 1 compartió en un comunicado que los boletos salen a la venta este miércoles, 21 de mayo, en punto de las 10:00 horas.

¿Cómo hacerle para conseguir boletos? Muy fácil, nada más tienes que entrar en este link este miércoles 21 de mayo, y ahí encontrarás la opción de comprar entradas para las nuevas funciones de preestreno el 23 de junio, y/o para las distintas funciones que habrá una vez que se estrene el 25 de junio.

Ojo, hoy martes 20 de mayo, la opción aparece como “entradas agotadas”, pero este miércoles se habitarán más.

Habrá más funciones de F1 el día del preestreno

Y es que con eso de que los boletos para las funciones de preestreno se agotaron de volada en 25 países, la productora de la película decidió aumentar las proyecciones en 400 salas de todo el mundo. “Los fans que aprovechen esta oportunidad podrán ver la película solo una noche el 23 de junio, días antes de su estreno internacional el 25 de junio”.

Así que reiteramos, los boletos para esas nuevas proyecciones salen a la venta este 21 de mayo junto con los de las funciones normales, las que van a estar en cartelera una vez que se estrene.

Fotografía Warner Bros Picture

Brad Pitt anduvo en varias carreras para filmar la película F1 y volverá a México

“La nueva película está protagonizada por Brad Pitt, está dirigida por Joseph Kosinski y está producida por Jerry Bruckheimer, Kosinski, el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Chad Oman”, destaca la Fórmula 1 sobre F1, su esperada película.

El realismo será crucial en la cinta, pues recordemos que Brad Pitt anduvo presente en distintos grandes premios de la temporada pasada para filmar varias de las escenas. El Gran Premio de México es un gran ejemplo de eso.

Por cierto, Brad Pitt regresará a México para el estreno de F1 en nuestro país. La última vez que anduvo por acá para promocionar una película fue hace ya seis años, cuando vino por el estreno de Once Upon a Time in Hollywood.

Brad Pitt en México / Foto: Reuters