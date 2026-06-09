De Silent Hill a inundaciones: 7 obras del Mundial 2026 inconclusas en CDMX

Lo que necesitas saber: Los cuestionamientos están sobre la mesa: ¿Obras de infraestructura de bienestar para mejorar la movilidad o pura imagen?

A finales de noviembre de 2025, la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, se lanzó a Palacio Nacional para presentar una tanda de proyectos de cara al Mundial 2026. Sin embargo, un par de días antes de la inauguración de este evento, las obras siguen inconclusas.

O con reportes ciudadanos de fallas como encharcamientos e inundaciones en el Parque Elevado de Tlalpan, goteras en algunas estaciones de la Línea 2 o Metro Auditorio y la ruptura de un cable mensajero entre estaciones del Tren Ligero.

Foto: @marisolalala

¿Infraestructura para 5 partidos o a largo plazo?

Antes de irnos con el conteo de las obras planeadas de cara al Mundial 2026 en CDMX, por acá nos detenemos en un breve análisis compartido por Jimena de Gortari Ludlow, coordinadora de Licenciatura en Arquitectura de la IBERO.

Y es que, en entrevista para Prensa IBERO, Ludlow explicó que vale la pena analizar si las obras se llevan a cabo como una respuesta a las necesidades estructurales de la ciudad —que llevan años como pendientes.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

O sólo es por cuestión de imagen en contexto del Mundial. “La pregunta no es cuánto se invirtió. La pregunta es si se está invirtiendo para esos cinco partidos o si se está utilizando esos cinco partidos para acelerar las transformaciones que la ciudad necesitaba hace décadas”, dijo.

Los cuestionamientos están sobre la mesa: obras de infraestructura de bienestar para mejorar la movilidad, el acceso a los servicios y la calidad de vida de chilangos y chilangas.

O infraestructura de imagen o visibilidad. La tarea radica en darle seguimiento en los próximos años para seguir evaluando su impacto.

7 obras del Mundial 2026 inconclusas en CDMX

Parque Elevado Tlalpan

El domingo 7 de junio, el gobierno chilango inauguró el Parque Elevado de Tlalpan ‘Tlallilpan‘.

Se trata de un segundo piso peatonal construido arriba de la Línea 2 del Metro de CDMX.

Desde el Centro Histórico en Plaza Tlaxcoaque, cerca de Pino Suárez, hasta Chabacano.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

La promesa era entregarlo el 30 de mayo, pero las autoridades no pudieron cumplir. Lo pospusieron al 7 de junio y un día después, las lluvias demostraron que al cien no estaba porque el agua terminó filtrándose a las estaciones del Metro y el parque encharcado.

El secretario de Obras y Servicio Raúl Basulto explicó que construirán más bajadas pluviales y canalones complementarios para evitar filtraciones en las instalaciones del Metro.

A eso súmenle el tramo que sigue inconcluso en Chabacano que todavía está en obra.

Estación San Antonio Abad

El 7 de junio, la estación San Antonio Abad también reabrió… aunque usuarios han reportado goteras en las instalaciones… a un día de su reapertura.

Metro Auditorio

El 28 de diciembre de 2025, la estación Auditorio cerró sus puertas hasta nuevo aviso por obras de remodelación.

No se supo mucho del proyecto hasta después de su reapertura el 18 de mayo. Para los usuarios, era evidente que esa estación volvió a operar aunque los trabajos de remodelación no terminaban.

Estación Auditorio del Metro // Facebook:Mayra Rojas Montes

¿Ejemplo? El cierre de la salida a Chivatito o los pasillos que conectaban con los andenes y escaleras eléctricas del lado de la dirección El Rosario. La reapertura sucedió con más del 80% del avance.

Aunque la gran bronca es que la gente siguió padeciendo los retrasos de trenes y aglomeraciones en los andenes de esta estación de la Línea 7.

Tren Ligero

El 11 de mayo reabrió el Tren Ligero bajo un nuevo nombre: el Ajolote. Se sumaron nuevas unidades y una mayor capacidad para trasladar a la gente de Tasqueña a Xochimilco.

Sin embargo, la inauguración tampoco fue al cien. Días después, Servicio de Transportes Eléctricos de CDMX avisó que operaría de manera parcial debido a la colocación de un juego de cambio de vía y ajustes a la catenaria, aunque luego lo pospuso; lo que indicó que los trabajos continuarían.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Después se registró una falla a causa de la ruptura de un cable mensajero entre las estaciones Registro Federal y Textitlán.

Ciclovía gran Tenochtitlán

El 19 de abril inauguraron la Ciclovía Gran Tenochtitlán, una ruta de 34 kilómetros que une el Centro de CDMX con el sur de CDMX, de manera específica, con el Estadio Ciudad de México. La cosa es que… sólo fue del tramo de la estación Chabacano a Renato Leduc.

AICM

El 30 de mayo, el gobierno de México inauguró la primera fase de la remodelación del AICM que tuvo una inversión de 6, 500 millones de pesos.

Los trabajos se enfocaron en pisos, baños y un nuevo pasillo de conexión con el Metro.

Sin embargo, reportes ciudadanos han señalado que siguen a la vista áreas delimitas por cintas de precaución o el cierre temporal de las puertas 1 y 2.

Foto: @lumendoz

Y el 2 de junio, se cayó la techumbre de uno de los puentes peatonales en una de las salidas de la Terminal 1 sobre avenida Capitán Carlos León.

O, esta ya es otra historia porque toca a la Terminal 2: la apertura de un socavón en una de las salidas.

Otras estaciones del Metro

Clara Brugada anunció la reapertura de las estaciones de la Línea 2 del Metro para el 9 de junio, aunque debido a las protestas de la CNTE el evento se pospuso.

Sin embargo, sabemos que el gobierno de CDMX ha trabajado en la remodelación de 20 estaciones de las líneas 2, 8 y 7 del Metro estratégicas.

Sin embargo, su reapertura y entrega —con excepción de Auditorio y San Antonio Abad— ha pasado del 31 de mayo al 9 de junio y contando.

El proceso lo vimos desde Silent Hill hasta los candelabros en Metro Hidalgo y las nuevas losetas de Metro Bellas Artes sin que parezca que las estaciones estén al cien de terminadas. ¿Ustedes qué otra obra agregarían?