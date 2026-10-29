Kimi Antonelli sufrió una enfermedad viral que lo dejó fuera del día de medios previo al Gran Premio de México. Se espera que esté sin problemas en las prácticas libres y en la carrera.

Lo que necesitas saber: Kimi Antonelli agarró una enfermedad viral, pero todo apunta a que no es grave

Kimi Antonelli llegó al México GP con la mira puesta en el campeonato de pilotos, por eso nos quedamos medio preocupados cuando Mercedes lo reportó enfermo e indispuesto para el día de medios en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Qué le pasó? Todo indica que se trata de una gripe, pero no parece ser algo que ponga en riesgo su participación en el Gran Premio de México.

Kimi Antonelli / Foto: Mexsport

¿Qué le pasó a Kimi Antonelli en el inicio del México GP?

Y es que claro, nosotros que andamos en pleno Autódromo con toda la cobertura del inicio del Gran Premio de México, fuimos los primeros en preguntarnos dónde rayos estaba Kimi.

Los pilotos hicieron su tradicional arribo al día de medios, pero el italiano brilló por su ausencia y generó muchas preguntas.

Preguntas que Mercedes se encargó de responder. Kimi Antonelli no estuvo disponible este 29 de octubre por una gripa, pero confían en que estará listo para las prácticas libres del viernes:

“Kimi se siente indispuesto hoy mientras se recupera de una enfermedad viral. Como precaución, la FIA lo ha eximido de sus obligaciones mediáticas obligatorias para darle la oportunidad de descansar antes del fin de semana. Esperamos que regrese mañana”.

Foto: Mexsport

Valtteri Bottas también se enfermó previo al Gran Premio de México

Pero Kimi no fue el único ausente. El compañero de Checo Pérez también estuvo enfermo previo al México GP.

En su caso se dice que fue por el tema de la comida, pues como ya es tradición con él, se aventó unos tacos al llegar a nuestro país. También esperan tenerlo listo para las prácticas libres.