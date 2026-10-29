Durante una conferencia, al gobernador de Baja California Sur se le salieron las lágrimas a la hora de defender a su hija, quién recibe un sueldo de 156 mil pesos en el IMSS.

Lo que necesitas saber: De acuerdo con la nómina transparente, la hija del gobernador percibe en el IMSS un sueldo mensual bruto de 156,855 pesos.

En redes sociales ha circulado una nueva polémica de la política mexicana con drama de telenovela incluido… y es que durante una conferencia, al gobernador de Baja California Sur se le salieron las de cocodrilo a la hora de defender el sueldito de 156 mil pesos que gana su hija en el IMSS.

Foto: Pinterest.

Gobernador de BCS suelta la lágrima al defender el sueldo de 156 mil pesos de su hija

No, no es broma. Cuando uno cree que ya no puede sorprenderse de los políticos en México, siempre ocurre algo que nos demuestra lo contrario… esta vez fue Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur.

Durante una conferencia, al mandatario se le salieron las lágrimas y hasta se le cortó la voz —incluso tomó más agua, quizá para llorar más— por defender a su hija Marcela Castro López.

Y es que recientemente recibió críticas debido al sueldazo mensual de 156 mil 855 pesos que percibe su hija como coordinadora normativa de Modernización y Competitividad del IMSS.

“Es por mérito propio; los perfiles los elige el seguro social, no yo, no coincide conmigo, ella entró antes (…) qué bueno que ella ha sido seleccionada, tiene un perfil para ganar”, resaltó.

Polémica salarial… en plenas protestas

Los señalamientos de presunto nepotismo con una de las hijas del gobernador ocurren el mismo mes en el que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social denunció una crisis en el sector.

De hecho, durante casi todo octubre realizaron diversas protestas para exigir mejoras en las condiciones laborales y exhibir el desabasto en medicamentos.

Pero bueno, así la cosa en nuestro país. Mientras cientos de trabajadores exigían un aumento del 10% a su salario base, otros servidores públicos como la hija del gobernador de Baja California Sur cobraban más de 100 mil pesos al mes.