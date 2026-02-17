Lo necesitas saber: Liam Lawson borró las redes sociales después de aquel incidente con Checo Pérez en el Gran Premio de México.

Liam Lawson no la pasó nada bien después de pintarle el dedo a Checo Pérez en el Gran Premio de México del 2024 ¿Se acuerdan? El neozelandés dice que recibió una enorme cantidad de hate durante muchos meses, tanto así que decidió desinstalar las redes sociales de su celular y silenciar todo lo relacionado con la Fórmula 1 y las carreras.

Lawson asegura que en aquel entonces era un ‘novato’ que se dejó llevar por el ‘calor del momento’ y nunca imaginó todas las reacciones que iba a generar con esa actitud.

Captura de pantalla

Liam Lawson y el hate que recibió por insultar a Checo

Liam Lawson no solo la pasó mal cuando Red Bull lo mandó de regresó a Racing Bulls después de dos carreras junto a Max Verstappen, también cuando decidió pintarle el dedo a Checo Pérez.

“Tuve mi accidente con Checo, aprendí mucho de ese día. Porque llegué, no sabiendo, quizás no sabiendo, quizás estaba muy novato de no pensar que recibiría tantos mensajes“.

Durante su participación en el podcast Gypsy Tales, confesó que decidió borrar un tiempo las redes sociales de su celular, una ‘práctica’ muy común entre pilotos para evitar encontrarse con mensajes desafortunados; el mismo Checo confesó que ya no tiene Instagram en su celular.

Sin embargo, el caso de Lawson fue muy desafortunado. No solo insultó a Checo durante su Gran Premio de casa, también se vio involucrado en el incidente que lo dejó fuera de la carrera, algo que hizo enojar a los fans mexicanos.

Y ojo, no estamos justificando el hate, pero vale la pena recordar todo el contexto de lo que sucedió aquella vez.

“Desde ese momento (el incidente con Checo) dejé de leer. De hecho, borré todos los canales de redes sociales, todas las aplicaciones de mi celular por un tiempo“. Contó en el podcast.

Checo Pérez, Drive to Survive / Captura de pantalla

Lawson se mantiene lejos de redes sociales

Liam Lawson aprendió dos lecciones. La primera, estar en Red Bull no es para cualquiera y para nada es tan fácil como Checo lo hizo parecer. La segunda, que mantenerse alejado de las redes sociales es una gran idea para mantener su tranquilidad.

“Estoy mucho mejor. Ese puede ser un lugar muy tóxico. Me solidarizo con la gente. Ya salí de la escuela, pero tengo la impresión de seguir allí cuando miraba las redes sociales, son omnipresentes”.

Y bueno, seguramente también comprendió que sus declaraciones buenas y no tan buenas, tienen un impacto dentro y fuera de la pista. Más tomando en cuenta lo hirientes que pueden ser las personas detrás de una pantalla y en el anonimato.

“A día de hoy, el acoso escolar es algo a lo que nadie puede escapar de camino a casa a causa de las redes sociales. En el 99% de los casos, lo que dice la gente en línea nunca lo diría en frente de alguien que ofende. Y es lo mismo en nuestro deporte“.

Acá les dejamos el podcast, por si tienen ganas de ver lo que dijo Lawson,