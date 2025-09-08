Lo que necesitas saber: Kevin Magnussen fue el primer piloto suspendido por acumulación de puntos negativos

Ollie Bearman podría convertirse en el segundo piloto suspendido por acumulación de puntos negativos en la Superlicencia y perderse el Gran Premio de México del 2025 en caso de una nueva colisión o si ignora banderas amarillas o rojas, por lo cual el piloto británico tiene que andar con mucho cuidadito en sus siguientes competencias.

Ollie Bearman tuvo un contacto con Carlos Sainz en la segunda variante del circuito de Monza, por lo cual recibió una sanción de 10 segundos y dos puntos menos en la Superlicencia.

Here's how Sainz and Bearman got themselves in a spin #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/TZL3zViEN7 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

El piloto británico ya suma 10 puntos negativos y podría ser el segundo piloto suspendido por el reglamento después de que Kevin Magnussen, en 2024.

¿Por qué puede ser suspendido Ollie Bearman?

El reglamento de Fórmula 1 y FIA explica que un piloto no podrá competir en un Gran Premio cuando alcance el límite de los 12 puntos negativos. Los pilotos reciben puntos negativos en caso de cometer infracciones por conducción errática, esto incluye choques o violar reglas como superar los límites de velocidad en el pitlane o bajo condiciones de bandera amarilla o rojas, que son más graves.

Cada uno de los puntos negativos tienen una vigencia de un año, así que una vez transcurridos 12 meses, esos puntos se borran de la Superlicencia.

El primer piloto en ser suspendido por esta regla fue Kevin Magnussen, entonces piloto de Haas y quien llegó al límite en el Gran Premio de Italia 2024 y no pudo correr en Azerbaiyán. Su escudería lo sustituyó con el piloto reserva, Ollie Bearman, y volvió a correr en el Gran Premio de Singapur, sin puntos negativos en la Superlicencia.

Ollie Bearman F1 Haas

Ollie Bearman se podría perder el GP de México

Ollie Bearman debe esperar hasta el 3 de noviembre para que se borren los primeros puntos negativos, así que queda obligado a realizar Grandes Premios limpios en Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México.

Si Bearman en el Gran Premio de Estados Unidos es considerado culpable por alguna colisión o viola los límites de velocidad en banderas amarillas o rojas, o en el pitlane, será suspendido en la siguiente fecha, que en este caso sería el Gran Premio de México, donde debutó en Fórmula 1 en la primera práctica libre del 2023, con Ferrari.

Sus primeros puntos negativos los obtuvo en el Gran Premio de Brasil del 2024, cuando tuvo que sustituir a Magnussen, ausente en esa ocasión por problemas de salud, con la escudería Haas. En esa edición tuvo un percance con Franco Colapinto y fue sancionado con dos puntos negativos.

Ollie Bearman con Haas / Fotografía @HaasF1Team

Todos los puntos de penalización de Ollie Bearman

Gran Premio Motivo Puntos Fecha de expiración Brasil 2024 Colisión con Colapinto -2 3 de noviembre de 2025 Mónaco 2025 Adelantamiento con bandera roja -2 23 de mayo de 2026 Gran Bretaña 2025 Aceleración con bandera roja -4 5 de julio de 2026 Italia 2025 Colisión con Sainz -2 7 de septiembre de 2026

¿Cuántos puntos de penalización tienen todos los pilotos de Fórmula 1?

Después de Ollie Bearman, los pilotos con más riesgo de suspensión son Max Verstappen, quien tiene nueve y Liam Lawson, con seis.

Si Verstappen se mantiene limpio hasta la carrera del Gran Premio de México, se le reducirán dos unidades y su registró quedará en siete.