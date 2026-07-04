Lo que necesitas saber: Kimi Antonelli se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos con 179 puntos.

¡Mamma mia! Kimi Antonelli se lleva la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña, la quinta para el italiano en lo que va de la temporada 2026. Por si eso no fuera suficiente, también ganó la sprint race y se mantiene líder del Campeonato de Pilotos.

Detrás de Kimi, saldrán los dos Ferrari, Charles Leclerc en segundo lugar y Lewis Hamilton en tercero. George Russell no pudo igualar la velocidad de su compañero, y apenas pudo conseguir el cuarto sitio en la parrilla de salida.

Imagen @F1 vía X

¿Y Checo Pérez?

Checo Pérez no la está pasando nada bien en Silverstone; en la sprint chocó con Fernando Alonso y, en la qualy, tendrá que salir desde el puesto 20, lejos muy lejos de siquiera soñar con la Q2.

Parrilla de salida Gran Bretaña

N° Piloto Escudería 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Lewis Hamilton Ferrari 4 George Russell Mercedes 5 Isack Hadjar Red Bull 6 Lando Norris McLaren 7 Max Verstappen Red Bull 8 Oscar Piastri McLaren 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 10 Liam Lawson Racing Bulls 11 Gabriel Bortoleto Audi 12 Pierre Gasly Alpine 13 Nico Hulkenberg Audi 14 Ollie Bearman Haas 15 Carlos Sainz Williams 16 Alex Albon Williams 17 Esteban Ocon Haas 18 Valtteri Bottas Cadillac 19 Franco Colapinto Alpine 20 Checo Pérez Cadillac 21 Lance Stroll Aston Martin 22 Fernando Alonso Aston Martin

¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña?

El Gran Premio de Gran Bretaña es el domingo 5 de julio a las 8:00 hrs, tiempo de México. La transmisión de la carrera va por F1TV y Sky Sports. La buena noticia es que no habrá necesidad de madrugar.

Sesión Día Hora Transmisión Carrera Domingo 5 de julio 8:00 hrs Sky Sports

F1TV

Eliminados Q2

Gabriel Bortoleto | Audi

Pierre Gasly | Alpine

Nico Hulkenberg | Audi

Ollie Bearman | Haas

Carlos Sainz | Williams

Alex Albon | Williams

Despiste de George Russell

George Russell perdió el control de su Mercedes al final de la Q1 y se fue directo a la grava. Afortunadamente, el británico frenó justo a tiempo antes de chocar con las barreras; logró salir de la grava y regresó a los pits para continuar en la Q2.

Franco Colapinto también tuvo un pequeño despiste en la Q1 y se salió de la pista en Becketts, pero para su mala suerte, no le alcanzó el tiempo para meterse a la Q2 y fue eliminado en el puesto 19.

Después de los incidentes de Russell y Franco, el inicio de la Q2 tuvo que retrasarse unos minutos, mientras los comisarios limpiaban la pista.

Eliminados Q1