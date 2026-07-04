Lo que necesitas saber:
Kimi Antonelli se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos con 179 puntos.
¡Mamma mia! Kimi Antonelli se lleva la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña, la quinta para el italiano en lo que va de la temporada 2026. Por si eso no fuera suficiente, también ganó la sprint race y se mantiene líder del Campeonato de Pilotos.
Detrás de Kimi, saldrán los dos Ferrari, Charles Leclerc en segundo lugar y Lewis Hamilton en tercero. George Russell no pudo igualar la velocidad de su compañero, y apenas pudo conseguir el cuarto sitio en la parrilla de salida.
¿Y Checo Pérez?
Checo Pérez no la está pasando nada bien en Silverstone; en la sprint chocó con Fernando Alonso y, en la qualy, tendrá que salir desde el puesto 20, lejos muy lejos de siquiera soñar con la Q2.
Parrilla de salida Gran Bretaña
|N°
|Piloto
|Escudería
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|4
|George Russell
|Mercedes
|5
|Isack Hadjar
|Red Bull
|6
|Lando Norris
|McLaren
|7
|Max Verstappen
|Red Bull
|8
|Oscar Piastri
|McLaren
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|12
|Pierre Gasly
|Alpine
|13
|Nico Hulkenberg
|Audi
|14
|Ollie Bearman
|Haas
|15
|Carlos Sainz
|Williams
|16
|Alex Albon
|Williams
|17
|Esteban Ocon
|Haas
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|19
|Franco Colapinto
|Alpine
|20
|Checo Pérez
|Cadillac
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin
¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña?
El Gran Premio de Gran Bretaña es el domingo 5 de julio a las 8:00 hrs, tiempo de México. La transmisión de la carrera va por F1TV y Sky Sports. La buena noticia es que no habrá necesidad de madrugar.
|Sesión
|Día
|Hora
|Transmisión
|Carrera
|Domingo 5 de julio
|8:00 hrs
|Sky Sports
F1TV
Eliminados Q2
- Gabriel Bortoleto | Audi
- Pierre Gasly | Alpine
- Nico Hulkenberg | Audi
- Ollie Bearman | Haas
- Carlos Sainz | Williams
- Alex Albon | Williams
Despiste de George Russell
George Russell perdió el control de su Mercedes al final de la Q1 y se fue directo a la grava. Afortunadamente, el británico frenó justo a tiempo antes de chocar con las barreras; logró salir de la grava y regresó a los pits para continuar en la Q2.
Franco Colapinto también tuvo un pequeño despiste en la Q1 y se salió de la pista en Becketts, pero para su mala suerte, no le alcanzó el tiempo para meterse a la Q2 y fue eliminado en el puesto 19.
Después de los incidentes de Russell y Franco, el inicio de la Q2 tuvo que retrasarse unos minutos, mientras los comisarios limpiaban la pista.
Eliminados Q1
- Esteban Ocon | Haas
- Valtteri Bottas | Cadillac
- Franco Colapinto | Alpine
- Checo Pérez | Cadillac
- Lance Stroll | Aston Martin
- Fernando Alonso | Aston Martin