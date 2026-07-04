En 2025 se dio la muy esperada gira de Oasis. Un regreso que parecía que no sucedería. Este documental retrata todo al respecto.

Lo que necesitas saber: El documental del regreso de Oasis a los escenarios será estrenado el 11 de septiembre.

Mientras Liam Gallagher calienta el encuentro México vs Inglaterra en los 8vos de final del Mundial, se da a conocer el primer adelanto del documental sobre el regreso de Oasis a los escenarios.

Liam y Noel Gallagher / Foto: Instagram/oasis

Un documental emblemático

A un año de aquel tour que hizo que reviviera el britpop, el documental que, desde hace tiempo, era conocido simplemente como Oasis Live ’25 (mismo nombre de la gira) está listo… y, ahora, sólo espera que llegue la fecha de estreno, establecida para el 11 de septiembre. Ya mero.

“Sinceramente, no puedo esperar a que el mundo vea esta película”, dijo hace unos meses el productor de la cinta, Steven Knight… el mismo responsable de la gran serie Peaky Blinders.

Oasis / Foto: facebook.com/OasisOfficial

Oasis Live ’25 fue la gira que trajo de regreso a la banda liderada por los hermanos Gallagher… luego de 15 años de andar del chongo. Una reconciliación que se veía imposible de suceder.

¿Qué realmente provocó la reunión imposible?, ¿bajo qué términos?, ¿cómo fueron los ensayos?, ¿cómo se eligió las canciones del inamovible setlist?, ¿vendrán los Gallagher a ver el México vs Inglaterra?… varias cositas siguen en duda y, posiblemente, tengan respuesta al ver este documental.

El de Oasis es “documental con trama”, asegura el productor Steven Knight

El documental del regreso de Oasis se estrenará este 11 de septiembre en salas IMAX de todo el mundo. El trabajo es dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace y, luego de estar en pantallas, llegará a la plataforma Disney+.

Ahora, lo que sigue siendo una incógnita es la duración. Hace unos meses, Steven Knight aseguró que, pese a que ya había sido recortada, la cinta duraba aproximadamente cuatro horas. Habría más trabajo para reducir su tiempo de reproducción, dijo.

Concierto Oasis 2025 / Foto: Facebook/OasisOfficial

¿Y por qué tanto? (pregunta sin queja) Pues, según Knight, porque no se trata de un documental que nomás eche un show de la gira y ya. Nooooooo, nada de eso: tiene una narrativa, “es un documental con trama”, presumió.

Además de lo anterior, Knight comentó que le fue difícil descartar material grabado. Y es que, como lo prueba la cábula que se trae Liam con los fans mexicanos de cara al encuentro México vs Inglaterra, los Gallagher son harto ingeniosos: “no paraban de soltar frasees ingeniosas. Son divertidísimos”.