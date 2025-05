Pato O’Ward partirá desde la primera fila en las 500 Millas de Indianapolis, la carrera más emblemática en la temporada de la IndyCar y que forma parte de la triple corona, junto al Gran Premio de Mónaco, en Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans.

Por primera vez en su carrera, Pato O’Ward comenzará la Indy 500 desde la primera fila después de asegurar el tercer mejor tiempo en la dura y extensa sesión de calificación, la cual se realizó entre el sábado y domingo con varios incidentes, entre ellos un fuerte impacto de Colton Herta.

Scary moment here with Colton Herta. He would get of the car and walk away on his own pic.twitter.com/mAVjTPZQWy