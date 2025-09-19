Lo que necesitas saber: UNAM Motorsport comenzó con un grupo de 26 estudiantes en el ao 2008

México ha sido cuna de grandes, aunque contados pilotos que han dejado huella en Fórmula 1, como el caso de Checo Pérez, así como los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, pero también de nuestro país surgió una leyenda del automovilismo, Jo Ramírez, quien comenzó como mecánico y se jubiló en Woking tras ejercer casi 18 años como coordinador de la escudería McLaren.

Jo Ramírez tal vez fue el primer caso de éxito de un mexicano que comenzó su pasión en las aulas de la UNAM. Él estudió Ingeniería Mecánica a inicios de la década de los 60 y partió a Europa para seguir sus sueños en Fórmula 1.

Como él, ahora hay varios casos de ingenieros que comenzaron la Facultad de ingeniería y se cristalizan en las escuderías del Gran Circo desde 2008, gracias al proyecto de UNAM Motorsport, una escudería mexicana que ha trascendido fronteras y que se ha convertido en semillero de grandes talentos en el deporte motor.

¿Qué es UNAM Motorport?

UNAM Motorsport es una escudería en la que no se forman pilotos, sino ingenieros de diversas áreas y que cada año compiten en Formula SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices), la cual es el escenario de mayor prestigio de ingeniería estudiantil a nivel mundial. Esta escudería comenzó a tomar forma en 2008 y actualmente es integrado por un equipo multidisciplinario de modo que cuenta con área de comunicación y marketing, además de diversas ramas de ingenierías.

“Un grupo de alumnos, en 2008, se reunió. Eran al rededor de 26 alumnos e hicieron este equipo al que llamaron UNAM Motorsport para participar en el proyecto Fórmula SAE, que organiza la Sociedad de Ingenieros Automotrices a nivel internacional. La idea es diseñar un vehículo, construir el vehículo y probarlo en la pista para demostrar que la ingeniería que hacemos es válida y funciona”, nos compartió Mariano García, coordinador de la escudería.

Mariano García, coordinador de UNAM Motorsport / Luis Abraham Balderrama

Este equipo está conformado únicamente por estudiantes de la UNAM y son ellos quienes hacen diversas tareas, desde soldar hasta hasta coordinar los recursos provenientes de patrocinadores. Actualmente están enfocados en un prototipo eléctrico y por lo tanto compiten en Fórmula SAE Electric, pero también han construido y competido con prototipos de combustión interna e híbridos.

Competencias y galardones de UNAM Motorsport

Ellos no compiten sólo para hacer autos rápidos en carrera. La esencia de las competencias SAE radica en el desarrollo de los diferentes componentes de un auto, de modo que cada monoplaza es evaluado en pruebas estáticas y en pruebas dinámicas, en las que se califican aspectos como aceleración, freno y el comportamiento del auto en curvas y rectas.

UNAM Motorsport ha dejado buenas impresiones en diversas competencias internacionales desde el año 2010, cuando ganaron el premio al novato del año.

Algunos galardones de UNAM Motorsport

2010: Rookie del año

2012, 2013, 2015: Segundo mejor equipo latino

2024: Segundo lugar en diseño

2024: Segundo lugar en Tech Inspection

2024: segundo lugar en Business Presentation

Uno de los prototipos de UNAM Motorsport / Cortesía

Semillero de ingenieros mexicanos

UNAM Motorsport se ha vinculado con diversas categorías en el mundo del automovilismo, de modo que los estudiantes han tenido experiencias en Fórmula E, cuando ésta viene a México, pero de la Facultad de Ingeniería de la UNAM también han legado a trabajar directamente en Fórmula 1.

“Consideramos a la escudería como un semillero de talento, muchos egresados terminan trabajado en empresas como Ford, MG, Tesla o incuso varios han llegado a Fórmula 1 para la escudería Visa Cash App de Red Bull”, dijo Ángel Servín, quien además de estar involucrado en la parte de marketing también es uno de los pilotos.

Ángel Servin, piloto de UNAM Motorsport / Luis Abraham Balderrama

Para ser piloto, es necesario que el candidato sea parte del equipo multidisciplinario de UNAM Motorsport y superar varias pruebas físicas.

¿Cómo apoyar a UNAM Motorsport?

La escudería de la UNAM requiere patrocinios para seguir adelante con sus proyectos, pero también puedes echarles una mano comprando algunos de sus productos, así que aquí te dejamos el link.