Mejor Película Extranjera: 93 cintas que buscan nominación al Oscar 2021

La ceremonia de los premios Oscar 2021 nos parecía muy lejana. A mediados de 2020, los organizadores anunciaron que se recorrerían las fechas y que la ceremonia de premiación se llevaría a cabo hasta finales de abril de 2021… y la realidad es que ya estamos a poco más de tres meses de que se lleve a cabo.

La fiesta más importante del cine está programada para el próximo 25 de abril. Eso significa que en el mes de febrero, comenzarán a circular los nombres de aquellas películas, directores y directoras, actrices, actores, cinefotógrafos y todos los que podrían recibir una nominación para los Oscar.

A partir del 8 de febrero, la Academia va a empezar a revelar sus shortlist. Esto quiere decir que se publicarán listados cortos de las películas o personajes que compiten directamente por una nominación. Pero antes, se revelan los elegibles para algunas categorías.

Ahora, la Academia reveló las más de 90 películas que luchan por pasar a la shortlist en la categoría de Película Extranjera, una de las más emocionantes dentro de los Oscar. En unos días, la lista se reducirá a 15 títulos (antes eran 10), de los cuales, sólo pasarán 5 para recibir nominación.

*El 9 de febrero se anunciará la shorlist para Película Extranjera*

También puedes leer: ‘YA NO ESTOY AQUÍ’ REPRESENTARÁ A MÉXICO EN LOS PREMIOS OSCAR 2021

El proceso

-Cada país manda una película a consideración.

-La Academia recibe cientos de títulos que revisan para determinar si son elegibles para una nominación. Esto es lo que revisan:

*Un largometraje (de más de 40 minutos).

*Producido fuera de Estados Unidos.

*Más de 50 por ciento del diálogo NO debe ser inglés.

–Se recorta la lista y se seleccionan aquellas que hayan cumplido con los requisitos para la categoría de Mejor Película Extranjera.

-Este año son 93 películas las que compiten para pasar a la shortlist. Lesoto y Sudán, países de África, y Surniam en América son elegibles por primera vez en su historia.

-Luego llegan las shortlist.

-Se seleccionan 15 películas para que vayan directamente por una nominación en la categoría.

-De esas 15, sólo se seleccionan 5 que recibirán nominación.

-Hay una ganadora.

PELÍCULA EXTRANJERA

Nos atrevemos a decir que la categoría de Película Extranjera es la más importante de los premios Oscar, pues reconoce no sólo un título y un director o directora, sino a toda la industria de un país específico. Ganar el premio de la Academia a la mejor película de “habla no inglesa”, va más allá del reconocimiento individual, se premia a una nación.

En otras palabras, es la categoría que más nos emociona. México ha enviado 52 de sus películas a competir, ha recibido 9 nominaciones y ha ganado un Oscar. ROMA de Alfonso Cuarón, en 2019 se convirtió en la primera cinta mexicana en llevarse esta categoría.

Y ahora, este 2021 México podría aparecer de nueva cuenta en la lista de nominados a Mejor Película Extranjera con Ya no estoy aquí de Fernando Frías, producción de 2019 que se estrenó (y ganó) en el FICM de ese año, y desde su estreno en Netflix en 2020, recibió la aclamación internacional.

Ya no estoy aquí es una de las favoritas para pasar a la shortlist de la Academia, y desde luego, para recibir una nominación. Junto a ella, con seguridad, aparecerá Another Round de Thomas Vinterberg para Dinamarca. PUEDES LEER LA RESEÑA AQUÍ. Esta película protagonizada por Mads Mikkelsen (su segunda colaboración con Vinterberg), es la favorita para llevarse, incluso, el Oscar. Dinamarca tiene 12 nominaciones y tres Oscars.

Las otras favoritas son Quo Vadis, Aida? de Bosnia y Herzegovina. Si nos preguntan, la apuesta segura se va con Dinamarca, pero si le deben apostar a un segundo, entonces es esta cinta de Jasmila Žbanić sobre Aida, una traductora de las Naciones Unidas cuya familia debe encontrar refugio. Bosnia y Herzegovina sólo tienen una nominación y un Oscar.

La otra que suena fuerte es Francia con Two Of Us de Filippo Meneghetti. Francia tiene un largo historial en los Oscar con 40 nominaciones y 12 estatuillas. Es poco probable que se lo lleve este 2021, pero seguro recibirá su nominación.

El último país favorito para llegar a la ceremonia de los Oscar es Taiwán con A Sun de Chung Mong-hong. Taiwán tiene 3 nominaciones y un premio Oscar.

Elegibles en Película Extranjera

Acá les dejamos la lista completa de las elegibles para los Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Están en orden alfabético a partir del país, el cual está escrito en inglés.

*Marcamos en color naranja las favoritas del listado.

*Y en color verde las películas de Latinoamérica.

Albania, “Open Door”

Argentina, “Los sonámbulos (The Sleepwalkers)”

Armenia, “Songs of Solomon”

Austria, “What We Wanted”

Bangladesh, “Sincerely Yours, Dhaka”

Belgium, “Working Girls”

Bolivia, “Chaco”

Bosnia and Herzegovina, “Quo Vadis, Aida?”

Brazil, “Babenco : Alguien tiene que oír el corazón y decir: paró (Tell Me When I Die)”

Bulgaria, “The Father”

Cambodia, “Fathers”

Cameroon, “The Fisherman’s Diary”

Canada, “14 Days, 12 Nights”

Chile, “El agente Topo (The Mole Agent)”

China, “Leap”

Colombia, “El Olvido Que Seremos (Memories of My Father)”

Costa Rica, “Ceniza negra (Land of Ashes)”

Croatia, “Extracurricular”

Cuba, “Buscando a Casal”

Czech Republic, “Charlatan”

Denmark, “Another Round”

Dominican Republic, “A State of Madness”

Ecuador, “Vacío (Emptiness)”

Egypt, “When We’re Born”

Estonia, “The Last Ones”

Finland, “Tove”

France, “Two of Us”

Georgia, “Beginning”

Germany, “And Tomorrow the Entire World”

Greece, “Apples”

Guatemala, “La Llorona”

Honduras, “Días de luz (Days of Light)”

Hong Kong, “Better Days”

Hungary, “Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time”

Iceland, “Agnes Joy”

India, “Jallikattu”

Indonesia, “Impetigore”

Iran, “Sun Children”

Ireland, “Arracht”

Israel, “Asia”

Italy, “Notturno”

Ivory Coast, “Night of the Kings”

Japan, “True Mothers”

Jordan, “200 Meters”

Kazakhstan, “The Crying Steppe”

Kenya, “The Letter”

Kosovo, “Exile”

Kyrgyzstan, “Running to the Sky”

Latvia, “Blizzard of Souls”

Lebanon, “Broken Keys”

Lesotho, “This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”

Lithuania, “Nova Lituania”

Luxembourg, “River Tales”

Malaysia, “Roh”

Mexico, “Ya no estoy aquí (I’m No Longer Here)”

Mongolia, “Veins of the World”

Montenegro, “Breasts”

Morocco, “The Unknown Saint”

Netherlands, “Buladó”

Nigeria, “The Milkmaid”

North Macedonia, “Willow”

Norway, “Hope”

Pakistan, “Circus of Life”

Palestine, “Gaza Mon Amour”

Panama, “Causa Justa (Operation Just Cause)”

Paraguay, “Matar a un muerto (Killing the Dead)”

Peru, “Canción sin nombre (Song without a Name)”

Philippines, “Mindanao”

Poland, “Never Gonna Snow Again”

Portugal, “Vitalina Varela”

Romania, “Collective”

Russia, “Dear Comrades!”

Saudi Arabia, “Scales”

Senegal, “Nafi’s Father”

Serbia, “Dara of Jasenovac”

Singapore, “Wet Season”

Slovakia, “The Auschwitz Report”

Slovenia, “Stories from the Chestnut Woods”

South Africa, “Toorbos”

South Korea, “The Man Standing Next”

Spain, “The Endless Trench”

Sudan, “You Will Die at Twenty”

Suriname, “Wiren”

Sweden, “Charter”

Switzerland, “My Little Sister”

Taiwan, “A Sun”

Thailand, “Happy Old Year”

Tunisia, “The Man Who Sold His Skin”

Turkey, “Miracle in Cell No. 7”

Ukraine, “Atlantis”

Uruguay, “Aleli”

Venezuela, “Érase una vez en Venezuela (Once upon a Time in Venezuela)”

Vietnam, “Dreamy Eyes”