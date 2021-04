Los fans de DC lograron que el Snyder Cut de Justice League se estrenara y aún hay noticias del pleito entre Ray Fisher, Joss Whedon y DC Films. Después de ver la versión de Zack de esta película, entendimos por qué el actor que interpretó a Cyborg estaba tan enojado con el director de la cinta de 2017, pues prácticamente lo habían dejado en segundo plano cuando en realidad, él sería muy importante en la trama. Pero la cosa no paró ahí.

A finales de 2020, Fisher declaró que no volvería a trabajar en proyectos de Warner Bros. y DC. ¿La razón? Bueno, pues digamos que se lanzó contra el presidente del estudio, Walter Hamada, pues según distintas fuentes, no estaba conforme con el cameo que le había ofrecido en The Flash de Ezra Miller. Aunque también se mostró descontento luego de que la cinta en solitario de su personaje quedara prácticamente en el olvido.

¿Gal Gadot también tuvo problemas con Joss Whedon?

Como recordarán, a lo largo del último año, Ray Fisher se la pasó utilizando sus redes sociales para hablar en contra de Joss Whedon. Las cosas entre él y el director estuvieron bastante tensas, porque según el joven que dio vida a Victor Stone, el creador de Buffy, la cazavampiros armó un ambiente tóxico durante la filmación. Pero al parecer, Cyborg no fue el único miembro del reparto de Justice League que tuvo problemas con el cineasta.

Resulta que el pasado 6 de abril, The Hollywood Reporter publicó una entrevista enorme con Fisher. Además de explicar detalladamente cuál fue su bronca con DC y Warner Bros, en esa charla, una fuente reveló que Gal Gadot también salió de pleito con Whedon, a tal grado de que el director supuestamente amenazó a la actriz que da vida a Wonder Woman con dañar su carrera si no seguía sus indicaciones al pie del cañón.

El director presuntamente la amenazó

Vamos por partes. Según este medio, la bronca más grande se produjo cuando Joss Whedon presionó a Gadot para que grabara líneas que no le gustaban, y por si esto no fuera suficiente, también menospreció el trabajo de la directora de las dos cintas Wonder Woman, Patty Jenkins. De acuerdo con un testigo de la producción, Gal tenía problemas con que su personaje fuera más agresivo, porque ella quería que las cosas fluyeran de una película a otra.

“Joss se jactaba de que se había peleado con Gal. Le dijo que él es el guionista y que ella se iba a callar y decir las líneas y que él podía hacerla parecer increíblemente estúpida en esta película”. mencionó la fuente cercana a The Hollywood Reporter. En diciembre de 2020, la actriz declaró que su experiencia con Whedon no fue la mejor porque tuvieron problemas, pero que en su momento, Warner Bros. lo manejó de manera oportuna.

Por su parte, Ray Fisher se negó a dar detalles o más información sobre las discusiones entre Gal Gadot y Joss Whedon; pero de ser verdad, muchas de las cosas que declaró el actor que interpretó a Cyborg en el universo cinematográfico de DC tendrían mucho sentido, pues esto confirmaría que en efecto, sí hubo un ambiente tóxico mientras ambos filmaban junto a Ben Affleck, Henry Cavill y Ezra Miller la cinta de Justice League.