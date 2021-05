Hace unas semanas se habló de que Amazon estaba en pláticas para alcanzar un acuerdo de compra de MGM Studios, la cual tiene algunas de las franquicias más importantes de la industria como la de James Bond. Pues bien, las pláticas llegaron a su fin y la compra se ha confirmado este día.

De acuerdo con un anuncio realizado por Amazon, la empresa de Jeff Bezos comprará MGM (Metro Goldwyn Meyer) por la módica cantidad de 8.45 mil millones de dólares. Este anuncio es uno de los más importantes dentro de la industria del entretenimiento y es un golpe fuerte para lo que se conoce como la guerra del streaming.

Amazon + MGM

Como recordamos, hace unas semanas AT&T anunció que fusionaría su filial con Discovery Inc. en un acuerdo de poco más de 40 millones de dólares. Esto con el objetivo de ampliar el catálogo para los usuarios. Pues bien, está compra de MGM por Amazon, planea entrarle aún más a la contienda por la atención de los consumidores que se ven sumidos en un mar de plataformas llenas de contenido original y exclusivo.

Esta negociación por parte de Amazon es la segunda adquisición más grande que realiza la compañía en su historia. En 2017, compró por 13.7 millones de dólares Whole Foods, esta cadena de supermercados en Estados Unidos. La movida de MGM Studios será un complemento para Amazon Studios y Prime Video, esta segunda enfocada, hasta ahora, más en contenidos de televisión.

De acuerdo con Axios, MGM era uno de los pocos estudios independientes que estaban disponibles para compra junto a otras cadenas como Lionsgate y AMC Network. Por lo que Netflix e incluso Apple, ya le habían echado el ojo para adquirir su catálogo, el cual es enorme con casi 100 años de historia.

¿Qué forma parte de MGM?

Como les contamos, MGM es una de las casas más grandes e importantes en la industria del cine y la televisión. En su catálogo hay más de 4 mil películas y franquicias como la de James Bond –quizá la más importante de todas–, pero también Rocky, Creed, The Pink Panther, Tomb Raider o títulos icónicos como 12 Angry Men, Basic Instinct, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, The Magnificent Seven o The Thomas Crown Affair.

También está detrás de películas próximas a estrenarse como No Time to Die, la última cinta de Daniel Craig como James Bond, House of Gucci de Ridley Scott, el próximo largometraje sin título de Paul Thomas Anderson, la biografía de Aretha Franklin titulada Respect y The Addams Family 2.

Entre sus series, que sumen un poco más de 17 mil producciones, están The Handmaid’s Tale, Fargo y Vikings. De acuerdo con Business Wire, Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios, dijo sobre la compra: “Es muy emocionante y nos brinda muchas oportunidades que contra historias de gran calidad“.