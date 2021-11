¡Tomen nota! De qué va y por qué vale la pena ver ‘Arcane’ en Netflix

Netflix se echa otro hitazo a la bolsa en este 2021. La plataforma la rompió hace unos meses cuando estrenó la sorpresiva El juego del calamar y ahora, para ir cerrando con broche de oro este año, el servicio agregó a su catálogo Arcane, otra historia que se está llevando los elogios del mundo entero.

Por si no conocían el dato, ahí les va…. Esta serie está basada en el popular videojuego League of Legends de la desarrolladora Riot Games. Y sí, en un análisis muy ambiguo, uno podría decir que el éxito de este show se deriva de su historia de origen… pero hay más encanto en lo que vemos.

¿Todavía no te animas a verla? Pues tranquilas y tranquilos, que acá les daremos algunas razones de por qué vale la pena echarle un ojo (o en todo caso, dejarla pasar).

‘Arcane’ en Netflix

En términos generales, Arcane funciona como una precuela épica de League Of Legends. Y en ese sentido, corre uno de sus puntos fuertes: no es necesario que conozcas a detalle el videojuego para disfrutar de esta serie. En todo caso, el show despertara en ti la curiosidad por saber qué pasa en el popular juego de Riot Games (aunque evidentemente el enfoque de entretenimiento que nos captura entre uno y otro, no apuntan al mismo lado).

Y si ya eres ‘viejo lobo de mar’ de juego, entonces tendrás una entretenida ampliación de su extensa historia. Pero vayamos al punto -y para ello, no nos adentraremos tanto en detalles técnicos del juego-. En el plano general, vemos la batalla entre las dos ciudades conocidas como Piltover y Zaun. La primera es una básicamente una utopia tecnológica; una región destacada e ilustrada de conocimiento que rebosa de prosperidad.

Zaun, por el contrario, es una metrópoli subterránea que también tiene una importante capacidad tecnológica al alcance, pero su sociedad está sumida e la pobreza, la delincuencia y otras condiciones de injusticia por las que culpan a la gente de Piltover. Hay una aversión entre ambas comunidades -básicamente un ‘ricos contra pobres’- que desencadenará un conflicto importante.

En medio de todo el embrollo de Arcane, aparecen dos de las ‘campeonas’ (personajes jugables) de League Of Legends: Vi y Powder (que sería una versión más joven de Jinx). La primera es una antigua habitante de Vi que desde muy joven, pasó a vivir en Piltover y se convirtió en una importante miembro de los cuerpos de seguridad de la ciudad progresista.

Powder es una alocada y frenética delincuente con un potencial destructivo enorme y un carisma interesante. Aunque parezca diametralmente opuestas, ellas comparten un lazo familiar importante que centra gran parte de la trama en ellas, a la vez como parte del conflicto general entre sus respectivas ciudades.

Hay un componente distópico que te captura y que se complementa con un arco argumental más dramático entre los roles principales. Y sí: aquellos que ya conocen el videojuego un poquito más, definitivamente se les volará la cabeza por el pasado que esconden las campeonas entre sí.

Un éxito sin precedentes

En la industria del entretenimiento, no es muy común ver que la adaptación de un videojuego al cine o la TV tenga muy buena recepción. De hecho, siendo honestos, casi siempre resulta en algo catastrófico (y seguro que ustedes ya se imaginan de varios casos). Pero con Arcane, la cosa ha sido bastante diferente para bien.

Tras su estreno, sitios especializados como Rotten Tomatoes la registran -al momento de escribir este artículo- con un redondo 100 por ciento de aprobación de la crítica, con un 98 por ciento de aprobación de la audiencia. La calificación en IMDb se sitúa en 9.3/10, mientras que Metacritic la etiqueta con ‘aclamación universal’ y una calificación de 9.5. Muy buenos números que no se suelen ver con regularidad.

Y no solo solo eso. Arcane llegó a Netflix a principios de noviembre como una apuesta para romper con el esquema tradicional de estrenos. Es decir, no se lanzó como comúnmente lo hace la plataforma aventando ‘de una sentada’ la temporada completa; por el contrario, los capítulos se lanzaron en tandas de tres episodios cada semana, algo que sin duda ayudó a que el público se mantuviera a la expectativa.

¿El resultado? Ahora, la serie es el la más vista de Netflix destronando por completo a El juego del calamar y acaparando el número uno en más de 30 países alrededor del mundo. Eso lo ha logrado apenas unas semanas desde su estreno y el margen para mejorar sus cifras, todavía es amplio.

Gran animación cortesía de Riot Games

Netflix le ha entrado sin miedo a las adaptaciones. Ya sean recreaciones de videojuegos, animes u otros medios, el gigante del streaming se abre paso para entregar animaciones interesantes como Resident Evil: Infinite Darkness o Assassin’s Creed. Y en cierto modo, Arcane entra en esa bolsa quizá como su adaptación más genial de un videojuego a la fecha.

El hecho de que encontremos en esta entrega una joya, como dijimos, no tiene que ver tanto con que venga de uno de los videojuegos más populares de la última década; su animación y el trabajo de planeación detrás, hablan de un contenido trabajado hasta los huesos. Desde el tráiler, ya se veía venir una parte gráfica exquisita.

La tremenda propuesta visual se la debemos también a Riot Games, los mismos que nos trajeron League Of Legends y que con esta serie, oficialmente inician su incursión en los medios televisivos. Para completar la obra, la desarrollara de videojuegos colaboró de la mano de la casa productora Fortiche. Así que ya saben a quién agradecerle la animación sencilla pero impresionante que vemos a cuadro.

Arcane, además, no es un título que se hayan sacado de la chistera. De hecho, estaba siendo planeado desde hace seis años más o menos. Eso quiere decir que, en parte, debemos la historia genialmente planteada y el trabajo gráfico, a un periodo de trabajo extenso.

“Queríamos hacer algo más grande con los personajes y profundizar en la historia y el mundo del juego. Queríamos encontrar las respuestas nosotros mismos sobre cómo contar una historia nueva y genial. Estábamos construyendo el proyecto desde cero”, dijo a Business Insider el showrunner de la serie Christian Linke, quien además es director creativo de Riot Games.

En conclusión…

Si estás buscando una historia genial, llena de acción, drama y todo a través de una gran animación, entonces Arcane es la solución a tus problemas. Reiteramos, no importa si no eres un asiduo jugador de League Of Legends o si de plano ni se te cruza el juego por la mente; vas a disfrutar esta serie de principio a fin.

Y en una de esas, quizá comprenderás por qué LoL es el monstruoso gigante de la industria de los videojuegos que es hoy en día. Pero bueno, lejos de eso, el nuevo show animado de Netflix tiene todo para aparecer en la lista de lo más sobresaliente del año. Y sí: ya hasta se planea la segunda temporada. Si no las has visto, corre a verla y prepárate porque habrá segunda entrega. A continuación, te contamos todos los detalles.