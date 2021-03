Con alfombra roja atípica: Así arrancaron los Golden Globes 2021

A pesar de la situación que está enfrentando el mundo a raíz de la pandemia, la industria de Hollywood poco a poco se está recuperando del golpe duro que recibió por el coronavirus. Con la reapertura de cines y la reactivación de producciones, de cierta manera, están regresando a la ‘normalidad’, y por supuesto que con esta situación vuelven las ceremonias de premiación, como el caso de los Golden Globes.

Como recordarán, debido a la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo, los planes para este evento tuvieron que cambiar. En un inicio, anunciaron que la entrega 78 de los globos de oro se llevarían a cabo el 28 de febrero –un mes después de la fecha en la que siempre se realiza–. En esta ocasión, Amy Poehler y Tina Fey se encargarían una vez más de conducir la ceremonia, aunque surgieron muchos rumores al respecto.

Los Golden Globes 2021 iniciaron una edición atípica

Cuando revelaron la lista de nominados a los Golden Globes 2021, también confirmaron que sí armarían una gala como la tradicional a la que estamos acostumbrados en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Sin embargo, no nos quedó muy claro si juntarían a la celebridades en este mismo lugar o cómo funcionaría el evento, y literalmente tuvimos que esperar hasta el último minuto para entender la mecánica de todo el show.

Finalmente llegó el día y desde temprano, arrancó la transmisión de los globos de oro. Al menos en E! Entertainment, iniciaron su cobertura armando entrevistas presenciales y a distancia con estrellas como Bob Odenkirk, Carey Mulligan y muchos más, aunque bajita la mano, varias actrices como Elle Fanning, Kaley Cuoco y Amanda Seyfried presumieron en sus redes sociales y en televisión los looks que están vistiendo para esta ceremonia tan extraña.

Amanda Seyfried está nominada en la categoría de Mejor actriz de reparto por Mank junto a: Olivia Colman (The Father) Jodie Foster (The Mauritanian) Glenn Close (Hillbilly Elegy) Helena Zengel (News of the World)

¿Quién ganará?#GoldenGlobes pic.twitter.com/8qL1L9k6s1 — Sopitas (@sopitas) March 1, 2021

Las estrellas ‘desfilaron’ por una extraña alfombra roja

Sin embargo, aunque pensábamos que no habría una alfombra roja para los Golden Globes, unas cuantas celebridades comenzaron a llegar al Beverly Hilton para estar presentes en el evento, aunque todo estaba repartido de costa a costa. Tina Fey estaba en Nueva York, mientras que Amy Poehler se encontraba en Los Ángeles, pero también tuvimos un preshow oficial en Twitter donde vimos a través de Zoom a Jared Leto, Kate Hudson y más estrellas.

Por supuesto que en redes sociales no se hicieron esperar las reacciones, pues siendo muy honestos, no esperábamos ver una gala como esta. Muchos señalaron el hecho de que los nominados se están arreglando y toda la cosa como si fueran a un para conectarse a una videollamada , y por supuesto que no pasó desapercibido el hecho de que nunca habíamos visto una ceremonia de premiación como esta.

Hoy todos somos Joan Rivers criticando los outfits de los #GoldenGlobes pic.twitter.com/o8juqq72v2 — ANDRÉS (@otroandresmas) February 28, 2021

Hoy son los #GoldenGlobes y Cosse lo sabe 😎✌ pic.twitter.com/OXItLUGF0S — FOTOS 📷 CC (@FotosCC) February 28, 2021

¿Hasta dónde nos trajo esta nueva normalidad?

¿Cuándo te imaginaste estar transmitiendo para los #GoldenGlobes desde tu sala con firulais ahí (dormido, por cierto)? pic.twitter.com/ASnIsg6vvx — Sopitas (@sopitas) March 1, 2021

La alfombra roja virtual de los #GoldenGlobes la nueva normalidad pic.twitter.com/u8oiry1QAK — Carlos Caramantin (@carcaramantin) March 1, 2021

Tina Fey y Amy Poehler nos dan la bienvenida a una noche extraña

Después de ver a todos estos famosos apareciendo en la ‘alfombra roja’, iniciaron formalmente los Golden Globes 2021. Amy Poehler y Tina Fey aparecieron juntas pero a distancia para dar el discurso de entrada, aunque lo más bizarro de todo fue que a través de la magia de la tecnología, ambas interactuaron y hablaron sobre la inclusión en este momento, pero también se echaron un montón de chistes sobre las series y películas nominadas.

De repente, vimos que en el salón del hotel Beverly Hilton sí había mesas con invitados. Sin embargo, después nos enteramos que aquellos que estaban viendo en vivo a las presentadoras eran trabajadores de la salud, quienes estaban presentes no solo para desestresarse un ratito, también para recibir un gran reconocimiento por su trabajo al hacerle frente en la primera línea de batalla al coronavirus.

👏🏽👏🏽👏🏽 ellos son trabajadores de primera línea invitados a los #GoldenGlobes pic.twitter.com/x1M7vyVITy — Sopitas (@sopitas) March 1, 2021

Por supuesto que en una ceremonia de esta magnitud y considerando que muchas veces la tecnología nos juega bromas malas, los Golden Globes no se salvaron de las fallas técnicas. Justo en la primera categoría, anunciaron a Daniel Kaluuya como el ganador a Mejor Actor de Reparto por Judas And The Black Messiah, pero cuando estábamos esperando a escuchar su discurso de aceptación, se le fue el audio y por un momento pensamos que no lo escucharíamos.

Minutos después y tras casi casi cortarlo de la transmisión, Kaluuya volvió y ahora sí, se aventó unas grandes palabras para agradecer por el globo de oro. A partir de ahí vimos otros momentos parecidos, como cuando Jason Sudeikis estaba hablando frente a todo el mundo, aunque por ahí también hubo quien se burló de todas estas fallas, como Catherine O’Hara y su esposo. De cualquier manera, la ceremonia salió adelante.