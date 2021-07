Vuelven los replicantes: Checa el tráiler oficial de la nueva serie animada de ‘Blade Runner’

No nos queda la menor duda de que Blade Runner es una de las películas más importantes en la historia de la ciencia ficción. Lo que hizo Ridley Scott junto a Harrison Ford y un gran elenco en 1982 no solo le voló la cabeza al público con una trama futurista y desoladora, también influyó al subgénero del cyberpunk y a una nueva generación de cineastas que se sorprendieron con lo que vieron en la gran pantalla, como Denis Villeneuve, quien estrenó una secuela en 2019.

Sin embargo, parece que este universo aún tiene mucha tela de dónde cortar y eso lo saben Adult Swim y Crunchyroll, quienes anunciaron desde 2018 que estaban trabajando en una serie animada al respecto. Ambas compañías mencionaron que se trataría de una historia totalmente nueva que contará con 13 episodios dirigidos por dos nombres grandes el mundo del anime, Shinju Aramaki y Kenji Kamiyama (quienes han trabajado en (Appleseed y Ghost In The Shell: Stand Alone Complex).

Por fin tenemos un vistazo a la serie animada de ‘Blade Runner’

Desde entonces, el proyecto de animación de Blade Runner quedó casi en secreto, pero este 2021 por fin se animaron a soltar más detalles de la producción que la verdad luce espectacular. Resulta que el pasado fin de semana del 23 al 25 de julio se llevó a cabo una nueva edición de [email protected], una versión a distancia de la popular convención de San Diego donde varias compañías del mundo del entretenimiento presentaron varios adelantos.

Y sin duda uno de los que llamó la atención fue el de Crunchyroll y Adult Swim, quienes se animaron a lanzar el tráiler oficial de esta serie animada, la cual llevará por nombre Blade Runner: Black Lotus. De acuerdo con Empire, la trama está ambientada en Los Ángeles en el año de 2032 y sigue a un personaje llamado Elle, una mujer replicante que descubre conspiraciones y nuevos detalles sobre sí misma, que incluyen ser una experta en la lucha con una katana.

También contará con un gran elenco de voces

La misma producción contará con un enorme elenco de voces, encabezado por Jessica Henwick (The Matrix 4, Knives Out 2) y Arisa Shida (quien hizo doblaje para la versión en inglés de Naruto: Shippuden). Aunque por ahí también aparecen nombres como el de Peyton List (Cobra Kai), Stephen Root (Barry), Josh Duhamel (Transformers), Taiten Kusunoki (Demon Slayer), Will Yun Lee (Altered Carbon), Shinshu Fuji (JoJo’s Bizarre Adventure) y muchos más.

Y a juzgar por este avance, tendremos un montón de acción, aventura y una historia donde exploraremos a fondo este mundo distópico. Blade Runner: Black Lotus se estrenará simultáneamente por Adult Swim y Crunchy Roll en otoño de este mismo año, aunque todavía no confirman si llegará a México y Latinoamérica dentro del contenido de HBO Max. De cualquier manera, a continuación les dejamos el tráiler oficial de la serie animada: