La historia sobre por qué Christopher Plummer odiaba trabajar con el director Terrence Malick

Este viernes 5 de febrero, Christopher Plummer falleció. El actor canadiense se va, pero nos deja un gran legado lleno de estupendas películas, su increíble aportación a la industria cinematográfica y bueno, algunas anécdotas curiosas para el recuerdo.

Hace unos cuantos años, Plummer se destapó con un interesante relato que involucraba al también legendario director Terrence Malick con quien trabajó en la película The New World. Esto sucedió en medio de una plática para Newsweek con otros actores y actrices como Charlize Theron, Tilda Swinton y George Clooney… y por ahí salió un chismecito bueno sobre el afamado cineasta que dirigió The Thin Red Line.

Christopher Plummer y su mala experiencia con Malick

Se sabe que Terrence Malick es minucioso hasta el tuétano cuando se trata de dirigir y testimonios sobre ello no faltan. Christopher Plummer es uno de los tantos actores que, en su momento, manifestaron lo complicado que es trabajar con el cineasta.

El actor canadiense formó parte del reparto de The New World (2005) donde interpretó al Capitán Newport, cinta dirigida por el mismo Malick. “Él es una extraordinaria persona y amo algunas de sus películas”, dijo Christopher en una mesa redonda organizada por Newsweek en el contexto de la temporada de premios de 2012. Pero la declaración no quedó ahí…

Bajo esa consigna, el legendario histrión reveló que el director -como una costumbre que tiene bien arraigada- rediseñó bastante la trama de la película sobre la grabación, por lo que terminó recortando las actuaciones de forma sustancial. “El problema con Terry es que necesita un escritor… Insiste en sobrescribir hasta que suene terriblemente pretencioso y edita sus películas de tal manera que elimina a todos”.

En aquella ocasión, Chris vivió en carne propia los cortes fílmicos de Malick. Según dice, su personaje aparecía en más escenarios y secuencias en realidad, pero termino relegado de algunas escenas importantes. “Me pusieron en todo tipo de lugares diferentes y, de repente, mi personaje no salía en la escena en la que yo pensaba que estaba… Había una escena muy emotiva en la que, de repente, yo me había convertido en ‘ruido de fondo'”, dijo Plummer.

¿Cuál fue la reacción del actor? Aparentemente, le escribió una carta a Terry para reclamarle haberlo quitado de esas importantes secuencias. “No trabajaré con él nunca más”, apuntó Plummer en esa entrevista de 2012.

George Clooney

La anécdota de Christopher Plummer mantuvo a todos expectantes en aquella mesa redonda organizada por Newsweek rumbo a los Oscar de 2012. Charlize Theron y Tilda Swinton escuchaban con asombro aquellas declaraciones del actor. Mientras tanto, George Clooney se atascaba de la risa porque pues él también tenía conocimiento de la manera en que Terrence Malick editaba.

Clooney trabajó con Malick en The Thin Red Line (1998), una película en la que también apareció Adrien Brody. Este último, cuenta George, estaba pensado para tener un personaje principal en la cinta. Pero la ‘magia’ de Terrence apareció para relegarlo en una producción que le dio más espacio al personaje de Jim Cavaziel.

“Adrien era el actor principal en la película”, dijo Clooney en la charla con Newsweek mientras sus colegas respondían con asombro. Por su parte, Christopher Plummer volteaba a verlo y le decía con la mirada algo como “hey, tú sabes de lo que hablo”.

A continuación te dejamos la plática completa para que conozcas mejor la tremenda anécdota. Y bueno, lo único que nos queda es agradecerle a Christopher Plummer su gran trabajo y las increíbles actuaciones que le dio al cine. ¡Hasta siempre, Chris!