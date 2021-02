¿Qué sucede con el cierre de Cinemex y qué sigue con la industria del cine?

En los últimos días, algunos medios nacionales e internacionales, revelaron que Cinemex suspendería operaciones de manera indefinida este 12 de febrero de 2021, acciones que terminarían en un paro total en todo el país. Todo esto, desde luego, a raíz de la crisis sanitaria que ha golpeado fuertemente a la industria del cine en cada parte de la cadena.

La “noticia” no se ha confirmado o negado, y mientras esta información ha dado vuelta, Cinépolis –la más grande empresa dentro de la industria de exhibición cinematográfica, emitió un comunicado en el que reiteran su apoyo a la competencia y anuncian que sus puertas seguirán abiertas en los estados que se tenga permitido.

Ante esta confusa situación, que a la vez es complicada, acá nos armamos un texto para explicar la situación, primero, de las exhibidoras en México y qué es lo que sigue para la industria del cine en cuando a venta de boletaje, distribución, producción y más.

¿Por qué los rumores de que cierra Cinemex?

El supuesto cierre de operaciones de la segunda exhibidora más grande de México, se da a partir de la crisis económica como resultado de la pandemia y la suspensión de actividades casi total desde abril de 202o de los distintos complejos no sólo en México, sino en el mundo.

La incertidumbre también ha alimentado la crisis. Los estrenos son la carta fuerte de las salas de cine. Las expectativas alrededor de un filme, la publicidad, las operaciones, todo contribuye a la economía de los complejos. Sin embargo, durante más de nueves meses, se estrenaron pocas producciones sin tener un impacto importantes.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Grupo Cinemex SA consideró cerrar 145 salas fuera de la capital mexicana en vistas de que los estrenos fuertes siguen y seguirán teniendo cambios. Y a esto también se le suma el entorno de seguridad para salir de casa y realizar distintas actividades como ir a plazas comerciales o ir al cine, o bien, preguntarnos qué tan afectados, económicamente hablando, están los mexicanos para ir a ver una película.

Cronología de la crisis de los cines en el país

Abril 2002

Las primeras medidas para mitigar el impacto se revelaron en abril de 2020. Por disposición de las autoridades, se cerraron los negocios no esenciales, incluida una parte importante de la industria del entretenimiento y el sector cultural como salas de cine, foros, teatros, museos y más.

Agosto 2020

Para mediados de agosto del año pasado, se dio la reapertura de algunos negocios y locales por el semáforo naranja. Las dos cadenas de cine más grandes en el país, apoyaron las disposiciones para abrir de nueva cuenta estos espacios contemplando nuevas medidas de higiene, aforo, y conducta.

Diciembre 2020

Ante una alza en los contagios y hospitalizaciones en la Ciudad de México, se tomó la decisión de cerrar de nueva cuenta algunos negocios considerados no esenciales como las salas de cine, tanto en la capital como en el Estado de México.

Salas y pantallas en México

A pesar de que el segundo cierre se dio sólo en la capital y el Estado de México, el golpe sigue siendo fuerte. En agosto de 2020, se reportó que los cines de la CDMX vendían uno de cada tres boletos en todo el territorio nacional.

Cada año, la capital es responsable del 20 por ciento de los boletos. Y la cosa no termina ahí, pues también es donde se concentra 13 por ciento de las pantallas, número que se traduce a 997.

Estados Unidos, México e India fueron los únicos tres países del top 10 en registrar porcentaje negativo en el número de salas durante 2020. Pero a pesar de esto, México logró mantenerse en cuarto lugar con -0.2 por ciento o un total de 7,595 pantallas.

En nuestro país hay cinco circuitos importantes para exhibir películas, siendo Cinépolis y Cinemex las dos cadenas más grandes, y desde luego, eso se refleja en sus números. La primera tiene 4,033 salas en el país mientras Cinemex registra 3,034. De acuerdo con Statista, Cinépolis tiene 3,988 en México (5,750 en todo el mundo), a la vez que Cinemex registra 3,055.

La variación es poca, pero ambos números dan una muestra de lo grandes que son estas dos cadenas de exhibición cinematográfica. Ahora bien. Considerando estos mismos números, el cierre de algunas pantallas/complejos, se traduce en varios empleos. Un cierre de operaciones, aunque sea temporal, tendría un impacto enorme en la economía de la empresa y de la industria.

El tema de los estrenos

Entre los estrenos más fuertes estuvo The New Mutants en agosto, TENET en septiembre, The Witches en octubre y Wonder Woman 1984 para el cierre de 2020. Y ninguno de estos, aparece en el top 10 de películas en México de 2020. Esa lista está llena de títulos que se estrenaron antes de la pandemia como Sonic, Bad Boys 4 Life, Birds of Prey, Dolittle y Parasite, por mencionar los cinco primeros.

Nota: La única producción mexicana en entrar en esa lista fue Cindy La Regia en el noveno lugar con ingresos de 106 millones frente a los 351 millones de Sonic, el primer puesto.

Sonic / $351millones de pesos / Paramount

Bad Boys / $235 millones de pesos / Sony

Birds of Prey / $213 millones de pesos / Warner

Dolittle / $174 millones de pesos / Universal

Parásitos / $141 millones de pesos / SdA Distribución (Cinépolis)

Jumanji: The Next Level / $131 millones de pesos / Sony

Onward / $115 millones de pesos / Disney

1917 /$110 millones de pesos / Universal

Cindy La Regia / $106 millones de pesos / Videocine

El Hombre Invisible / $105 millones de pesos /Universal

Algunos espacios como la Cineteca Nacional, presentaron películas de festivales, muestras o bien, recuperaron los estrenos que se quedaron pendientes en los meses de la pandemia y el cierre. Pero la realidad siempre fue más dura en la capital y el resto de la República.

Sin estrenos fuertes, sin aquellos blockbusters que generalmente vienen de fuera de México, la industria sufrió pérdidas considerables. Y esto no sólo se traduce en taquilla o box office, sino también en las ventas de dulcería y demás actividades relacionadas.

¿Qué hay de la exportación de películas a nuestro país?

Desde luego, el número de películas que se estrenaron en nuestro país fue mucho menor. Grandes títulos retrasaron sus estrenos hasta 2021 o más. México siempre fue uno de los países más importantes dentro del mercado, pues acá llegan los títulos más fuertes. Ahora, la duda es: ¿la crisis podría cambiar el panorama para México?

En 2019 se estrenaron un total de 446 películas. Estados Unidos cubrió 37 por ciento de los títulos (un total de 163); México se fue con 23 por ciento (106 películas en el año);y el resto del mundo con 40 por ciento (177 películas). Las cifras fueron redondas, pero en 2020 cambió el panorama.

En 2020 se estrenaron 223 películas. Estados Unidos se fue con 32 por ciento (72 películas); México con 17 por ciento (40); y el resto del mundo con 50 por ciento (111 títulos).

¿Con la crisis de la industria de exhibición cinematográfica se podría volver a recuperar ese valor en los próximos años?

Las afectaciones en números

De acuerdo con las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), 2020 reportó 3,584 millones de pesos en ingresos de taquilla frente a los 18,186 de 2019, una caída de 80 por ciento. 2019 había sido un año espectacular en la industria de México y el mundo.

Para que se den una idea, en 2018 se habían registrado 15,830 millones de pesos en taquilla en comparación con 2011, por ejemplo, que registró 9,284 millones. El años pasado se dio la caída más grande desde hacía 10 años.

En venta de boletos, los números reflejan esas mismas alarmas. En 2020 se vendieron 62 millones de boletos frente a los 335 millones de 2019 (menos 81.5 por ciento), los 313 de 2018 y los 194 de 2011.

Antes de la pandemia, México ocupaba el cuarto lugar en venta de boletaje en todo el mundo sólo por debajo de China, India y Estados Unidos. Nuestro país, de acuerdo a números internacionales de Statista, registraba en venta de boletos 352 millones de dólares.

Ahora, México pasó al octavo lugar con un registro de -81 por ciento en venta de boletos. China, quien sigue ocupando el primer lugar, registró -67 por ciento; India -77 por ciento; EUA -80 por ciento. Ahora, por encima de México está Rusia, Japón, Corea del Sur y Francia.

En cuanto a ingresos por taquilla, México pasó del noveno lugar al número 13 registrando una caída de -80 por ciento. Países como Nueva Zelanda, Japón y Hong Kong, fueron los que encontraron una menor caída en el número de boletos vendidos.

Las afectaciones al cine mexicano en números

La industria del cine mexicano se ha fortalecido en los últimos años. Si bien ha tenido presencia internacional en festivales y/o ceremonias con producciones no muy grandes, también se ha de considerar los títulos comerciales que respaldan los ingresos en taquilla.

Datos de CANACINE apuntan a que la industria fílmica en el país creció 8.4 por ciento en los últimos 10 años. Según datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano del IMCINE (publicado en mayo de 2020), en 2019 se registraron 216 largometrajes producidos –111 producciones privadas y 105 producciones apoyadas por el Estado– frente a las poco más de 180 de 2018.

Pero ahora hablemos de lo que se refleja en taquilla y venta de boletos… En 2020, el cine mexicano generó 417 millones de pesos en taquilla frente a los 1,707 millones de 2019 y los 603 de 2011. El cine nacional vendió 7.5 millones de boletos frente a los 33.5 millones de 2019, los cuales representan una caída de 77.6 por ciento. En 2011 el registro fue de 13.6 millones de boletos.

De la taquilla internacional en 2020 de 3,584 millones de pesos, el cine mexicano se cobró 11.6 por ciento.

“Los cines no son espacios de contagio”

Hace unas semanas, CANACINE emitió un llamado para presentar evidencia científica de que los cines no son lugares de contagio, sustentando la premisa en varios estudios donde, por ejemplo, indican que no se ha identificado ningún caso de contagio dentro de una sala en brotes masivos.

La mañana del viernes 12 de febrero, tras casi 2 meses de cierre de actividades no esenciales en la capital, se anunció que la Ciudad de México pasaba a semáforo naranja. Sin embargo, los cines, museos, boliches, antros, bares, cantinas y más, siguen sin autorización para abrir.

Con información de CANACINE (corte diciembre de 2020)