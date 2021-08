Listos para una nueva misión: ¿Quién es quién en ‘The Suicide Squad’?

Este 2021, DC y Warner Bros. Pictures vienen con todo en cuanto a su universo cinematográfico. A inicios de este año tuvimos chance de ver por fin el esperado Snyder Cut de Justice League que rompió récords y emocionó a un montón de fans de los cómics. Sin embargo, ese no es el único proyecto con el que ambas compañías planean volarnos la cabeza, porque en unos cuantos días se estrenará en cines y HBO Max, The Suicide Squad.

Fue hace ya algunos años cuando la casa de héroes como Batman, Wonder Woman y Superman confirmó que habría una nueva cinta de este equipo de [email protected]. Para esta producción y luego del escándalo que hubo por unos tuits viejos, contrataron a ni más ni menos que a James Gunn – a quien todos recordamos por el trabajo que hizo en el MCU con Guadians of the Galaxy– que por supuesto que no tenía una tarea sencilla.

‘The Suicide Squad’ vuelve al cine con James Gunn

Como recordarán, en 2016 tuvimos la primera película de este grupo de antihéroes y criminales dirigida por David Ayer, que si bien sirvió para presentarnos en la pantalla grande a varios personajes, en cuanto a crítica no le fue muy bien. Es por es que Warner Bros. Pictures y DC confiaron a Gunn este proyecto de The Suicide Squad, y la verdad es que a juzgar por las primeras imágenes y el tráiler, se nota su mano y que esta historia será muy diferente.

Pero quizá lo que más llama la atención de esta cinta es que tenemos nuevos personajes que acompañaran a algunos que ya vimos previamente. Es por eso que para prepararlos para el estreno de la nueva aventura del escuadrón suicida el 6 de agosto y sepan muy bien qué onda con todo los [email protected] que se embarcarán en una nueva misión de vida o muerte, por acá les contaremos quién es quién dentro de esta emocionante historia del universo de DC.

Esta nueva película contará con grandes personajes

Por supuesto que The Suicide Squad no podría estar completo sin algunos rostros que ya son familiares para nosotros. Es por eso que en esta ocasión aparecerán de nueva cuenta Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman y Jai Courtney, quienes vuelven para interpretar a Harley Quinn, Amanda Waller, Rick Flag y Captain Boomerang respectivamente. Sin embargo, los que llaman la atención son los más recientes fichajes del equipo.

Idris Elba – Bloodsport/Robert DuBois

Idris Elba dará vida a Robert Dubois, mejor conocido en el mundo de DC como Bloodsport. Él es un mercenario con un armamento súper tecnológico que fue entrenado brutalmente por su padre para convertirse en un asesino letal, en los cómics es un villano de Superman y que ha puesto en jaque a Clark Kent, pues lo encerraron por dispararle una bala de kryptonita al superhéroe. Así que como verán, es uno de los mejores reclutas nuevos.

John Cena – Peacemaker/Christopher Smith

John Cena entra de lleno al universo de DC interpretando a Peacemaker. A diferencia de otros miembros del Suicide Squad, Christopher Smith no es un villano, en realidad se trata de un hombre pacifista obsesionado con alcanzar la paz a toda costa. Sin embargo, en su afán de conseguir esta utopía se convierte en un vigilante que cae en una serie de contradicciones, como el hecho de ser sumamente sanguinario y violento; irónico, ¿no creen?

Daniela Melchior – Ratcatcher 2/Cleo Cazo

Ratcatcher es un villano sumamente curioso de Batman, pues más allá de que puede controlar a los roedores de Ciudad Gótica, lo motiva utilizarlas para acabar con las personas poderosas de la ciudad a la que él considera como las verdaderas ratas. En The Suicide Squad, Daniela Melchoir interpreta a la hija de este personaje, quien tiene los mismos poderes que su padre y a la que describen como una adolescente que se dedica a robar bancos pero de alma noble.

Sylvester Stallone – King Shark/Nanaue

Sin duda, una de las más grandes revelaciones de esta película es King Shark. Para no hacerles el cuento más largo, él es el hijo de Shark God o el rey de todos los tiburones, lo que además de súper fuerza y resistencia sobrehumana, le permite sobrevivir en tierra y agua; en pocas palabras: es indestructible, feroz, pero con un gran corazón. Este personajazo –que promete ser uno de los nuevos favoritos de DC– fue interpretado por Steve Agee en el set, pero el mismísimo Sylvester Stallone le dio la voz.

Michael Rooker – Savant/Brian Durlin

Michael Rooker es un gran colaborador de James Gunn, y por supuesto que no podía faltar en The Suicide Squad. En esta ocasión dará vida a Savant, mejor conocido como Brian Durlin, el heredero de una enorme fortuna en declive y un verdadero genio que se muda a Gótica para convertirse en vigilante. Sin embargo, sus millones se van, lo que lo hace transformarse en un mercenario que va chantajeando a personas adineradas e infundiendo terror en la ciudad.

Peter Capaldi – The Thinker/Gaius Greeves

Si eres fan de Flash, seguramente conoces a The Thinker. Gaius Greeves –que en la película será interpretado por Peter Capaldi– es un hombre con una inteligencia sumamente elevada, la cual utiliza para crear planes muy bien estructurados que incluso ha puesto en jaque a varios superhéroes de DC. Y por supuesto que acá no será la excepción, pues es uno de los antagonistas y la mente maestra detrás de un proyecto que pondrá en peligro al equipo.

Sean Gunn – Weasel

Otro infaltable dentro de la filmografía de James Gunn es su hermano, Sean. Para The Suicide Squad le tocó ser uno de los personajes más extraño de la cinta, Weasel, que en un inicio en los cómics lo mostraban como un joven que se vestía como este animal para vengarse de aquellos que le hacían bullying. Sin embargo, acá veremos a la nueva versión del personaje, una comadreja humanoide llena de agilidad y confundida sobre su propia identidad.

David Dastmalchian – Abner Krill/Polka-Dot Man

Continuamos con los raros del equipo, y ahora toca el turno de hablar de alguien muy peculiar, Polka-Dot Man. Batman tiene villanos épicos pero también algunos que nos dejan con el ojo cuadrado, como éste, pues Abner Krill es un hombre que utiliza un traje con puntos que tienen una habilidad muy específica. En la cinta, David Dastmalchian da vida a este personaje, que ahora es un experimento que “salió mal” convertido en criminal.

Nathan Fillion – Cory Pitzner / T.D.K.

Ya para terminar con este trío de personajes que no entendemos, tenemos a T.D.K., cuyas siglas se refieren a The Detachable Kid o el Chico Desarmable. Es importante mencionar que este personaje no existe en el canon de DC, pues al parecer fue creado para la película, pero toma como inspiración a un tipo muy raro de la casa de cómics, Arm-Fall-Off-Boy, un héroe que tiene el extraño súperpoder de quitarse los brazos… sí, tal cual como lo leyeron.

Flula Borg – Gunter Braun / Javelin

Flula Borg es un actor, comediante y músico al que en The Suicide Squad le encargaron la misión de dar vida a Javelin. Este es un antiguo atleta olímpico que por razones desconocidas, abandona el deporte para entrar de lleno al mundo del crimen. Sin embargo, su pasado no lo abandona, pues utiliza una jabalina como arma y aunque no lo crean, con ella y su arsenal basado en este mismo objeto ha puesto en peligro a héroes como Green Lantern.

Mayling Ng – Mongal

El equipo también tendrá a otra chica badass, ni más ni menos que Mongal, interpretada por Mayling Ng y que curiosamente tuvo un pequeño papel en Wonder Woman–. Ella es una alienígena –hija del villano Mongul–, caracterizada por su fuerza, su naturaleza por conquista mundos y asesinar personas en masa con todo y tendencias genocidas, que empieza una brutal lucha en nuestro planeta al pensar que Superman ha deshonrado la memoria de su padre.

Pete Davidson – Blackguard

Para cerrar con los nuevos rostros de The Suicide Squad tenemos al comediante y actor, Pete Davidson como Blackguard. Él es un humano común y corriente que se convierte en criminal, pero cuya vida cambia cuando entra a una organización criminal llamada The 1000 que lo equipa con una serie de avanzados gadgets, entre ellos una armadura que le da la capacidad de disparar rayos y generar escudos de energía.

Juan Diego Botto – Silvio Luna

Dejando de lado a los personajes con habilidades increíbles, tenemos humanos de carne y hueso que también tendrán un papel importante en The Suicide Squad como Juan Diego Botto, quien dará vida a Silvio Luna. Este hombre es el dictador de la isla caribeña de Corto Maltese –el lugar donde mayormente se desarrolla la cinta–, quien además de llegar al poder de manera abrupta, también buscará deshacerse de algunos integrantes del equipo.

Joaquín Cosío – Mateo Suárez

Sin duda, este fue uno de los nombres que nos dio gusto leer cuando revelaron el elenco de la película. Joaquín Cosío entra de lleno al universo cinematográfico de DC interpretando a Mateo Suárez, el General de División de Corto Maltese que sigue las órdenes de Silvio Luna, pero que conforme avanza la cinta descubrirán que tendrá una participación muy importante, convirtiéndose en otro antagonista del Suicide Squad.

Alice Braga – Sol Soria

Por último pero no menos importante, tenemos a Alice Braga como Sol Soria. Aunque este personaje tampoco existe en el universo de DC, parece que toma de inspiración a Juan Soria, un migrante cuyos deseos de luchar por el bien lo hacen inyectarse un suero que le da la capacidad de abrir cualquier cerradura. Sin embargo, en esta nueva cinta interpreta a una guerrillera que busca liberar a Corto Maltese de la dictadura de Silva y Suárez.