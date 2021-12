Karatazos de risa: Las mejores reacciones y memes del estreno de la cuarta temporada de ‘Cobra Kai’

¡Por fin! Pensábamos que no diríamos esto pero después de un largo año y un montón de espera, Cobra Kai regresa a Netflix. Parece mentira, pero tuvimos que esperar todos estos meses para ver la continuación de una serie que desde que llegó a Netflix solamente aumenta las expectativas y nuestra emoción por verla. Y sin duda, llegará a otro nivel porque este 2021 se estrena la cuarta temporada y promete dejarnos a todos con la boca abierta.

Desde que se supo que el gigante del streaming ya andaba en la producción una nueva entrega, pegamos el brinco y en serio. No solo porque eso significaría que veríamos de cuenta a Ralph Macchio y William Zabka como Daniel LaRusso y Johnny Lawrence respectivamente. También porque en esta ocasión nos tocará verlos uniendo fuerzas y estilos para ganarle a John Kreese en el esperado torneo de All Valley, pero las cosas no serán tan sencillas.

‘Cobra Kai’ regresa con su cuarta temporada

Durante todo este tiempo, Netflix fue soltando algunos detalles sobre la cuarta temporada de Cobra Kai, donde mostraron algunas imágenes, clips y teasers que solamente hicieron que deseáramos que pasara volando el tiempo para que pudiéramos checar los nuevos episodios. Luego de mucha presión y espera, este 31 de diciembre por fin llegan las siguientes aventuras de Johnny, Daniel y sus estudiantes, las cuales prometen volarnos la cabeza.

Por supuesto que en esta nota no les pondremos spoilers o algo por el estilo sobre lo que sucede en los 10 episodios de esta entrega. Pero de una vez les avisamos que necesitarán una buena botana y nervios de acero para checar cada capítulo, pues la rivalidad entre Johnny Lawrence y Daniel Larusso con el malvado John Kreeese –ahora acompañado del despiadado Terry Silver– llegará a tal nivel que los dojos y el karate pasarán a segundo plano.

No podían faltar los memes y reacciones en esta ocasión

Como era de esperarse, desde la madrugada del 31 de enero y en vísperas de Año Nuevo, muchas personas alrededor del mundo se desvelaron para ser de los primeros en ver la cuarta temporada de Cobra Kai. Y en general, se nota que la mayoría están contentos con el trabajo que Netflix está haciendo con esta serie pues no solo la rescataron de la desaparición, le dieron otro tono y la expandieron de maneras que de plano no nos imaginábamos.

Pero además de los comentarios y por que están hasta en los mejores eventos, también tuvimos memes y reacciones al estreno de esta producción que para ser honestos, nos sacaron una que otra risa. Y si no nos creen, a continuación les dejamos unos cuantos ejemplos:

-Porque estas tan elegante Homero?? -Hoy se estrena la Cuarta Temporada de Cobra Kai muchacho#CobraKai #CobraKai4 pic.twitter.com/bNk447SyOd — (@jc__balcazar) December 31, 2021

Yo al ver la cuarta temporada de #CobraKai #CobraKaiSeason4 pic.twitter.com/qfCzdp5KD2 — IzquierDIOS y el karateka Rojo (@bocabjj) December 31, 2021

Visto el primero de #CobraKai #CobraKaiSeason4 Que risas entre Larusso y Jonny pic.twitter.com/yn6c6ec0um — Cris (@CrisNoctem) December 31, 2021

Menudo maratón de #CobraKai que voy a hacerme ahora mismo pic.twitter.com/VebMjiro8C — John McClane (@John7McClane) December 31, 2021