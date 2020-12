10 capítulos de ‘Cobra Kai’ que debes volver a ver antes de que llegue la tercera temporada

Vamos a abrir el 2021 con mucha acción y adrenalina de parte de Cobra Kai. Tan solo hace unos días, como si se tratara de un increíble regalo de Navidad, Netflix anunció que la tercera temporada llegaría antes de lo esperado. Y si aún no te la sabías, pues apunta la fecha de una vez: los nuevos capítulo llegan este viernes, 1 de enero.

Si no eso no era suficiente, a principios de este mes de diciembre pudimos ver el avance de lo que observaremos con la nueva tanda de episodios. El sensei Johnny luce afligido por un accidente donde Miguel termina hospitalizado y termina dándole el dojo a Kreese; Daniel LaRusso le dice a su antiguo enemigo de la adolescencia que junten sus fuerzas para rescatar a sus jóvenes discípulos… en fin, un torbellino de emociones que necesitamos ver ya.

Por eso, en lo que se esperamos con ansias el arribo de la tercera temporada a Netflix, acá queremos recapitular algunos de los mejores capítulos de Cobra Kai para llegar bien frescos al día del estreno. ¡Pega primero, pega fuerte, sin piedad!

Temporada:1, capítulo:1 – As Degenerado

Desde luego, el primer episodio de la primera temporada es crucial para entender la trama central de Cobra Kai. La acción y el karate no son los únicos elementos sustanciales dentro de la historia; como seguidores no encantan todos esos elementos nostálgicos que nos trasladan a la épica batalla entre Johnny y Daniel en el Torneo de All Valley de 1984.

Es un detallito pequeño, pero ver a Johnny derrotado sobre la lona para luego verlo derrotado ya adulto sobre su cama es una de las secuencias más representativas del inicio de la serie. Además, es en este capítulo donde nos damos cuenta cómo han cambiado los roles: el matón de secundaria es ahora el personaje que busca redimirse y regresar a las viejas glorias mientras el chico bueno (LaRusso) que le complica la vida.

T:1, c:3 – Esqueleto

Es en este capítulo cuando vemos uno de los primeros acercamientos personales en esta relación sensei-alumno que sostienen Johnny y Miguel. La enseñanza trasciende fuera del dojo y el sensei le dice al chico que se prepare bien para la fiesta de Halloween de la escuela.

El clásico disfraz de esqueleto con el que Johnny golpeó a Daniel nos remonta a ese instante en el que el señor Miyagi apareció para salvar al futuro campeón de All Valley. Ahora, más de 30 años después, el disfraz lo usa el joven Miguel, quien es severamente apaleado por los abusivos de su escuela. Una joya de capítulo sin lugar a duda.

T:1, c:5 – Counterbalance

Este es quizá el capítulo con el que detona absolutamente todo. ¿Por qué? Miguel por fin desquita su furia y muestra el progreso que ha tenido en su entrenamiento cuando se enfrenta a los matones que molestan a Samantha, mismos que lo golpearon en la fiesta de Halloween.

La paliza que el chico oriundo de Ecuador le da a Kyler y a sus amigos es suficiente para que Aisha, la amiga de Sam que es bulleada por la escuela, se una al dojo Cobra Kai para superar sus temores. Johnny a regañadientes la acepta y ella demuestra que tiene el temperamento y el talento para unirse al equipo.

T:1, c:9 – Different But Same

En este capítulo la acción pasa a un segundo plano, pero el drama se lleva la parte esencial con la fuerte carga emocional que comparten tanto Johnny como Daniel. Luego de que el primo no muy astuto de LaRusso destruyera el amado auto de Lawrence, este último va a la casa su enemigo para reclamarle lo sucedido.

Daniel escucha a su esposa quien le dice que le de uno de los baratos de su negocio y este accede. Entonces, los archienemigos pasan todo un día juntos probando el auto, tomando un trago, visitando la antigua casa de Daniel y recordando a su viejo amor de juventud, Ali. Y aunque parece que se llevan bien, todo cambia cuando Johnny descubre que Daniel está entrenando a su hijo Robby (aunque en realidad LaRusso no sabía quién era el padre del chico).

T:1, c:10 – Mercy

Si algo podemos tener seguro cada vez que vemos Cobra Kai, es que tendremos mucha adrenalina y acción en el momento justo. En este episodio por fin llega el torneo número 50 de karate de All Valley para menores de 18. Johnny tiene listos a sus estudiantes (Miguel, Hawk y Aisha principalmente) para romper huesos, pero Miguel viene cargado de furia luego de que su relación con Samantha terminó tras un malentendido en el que está involucrado Robby (el hijo de Johnny).

Este último, quien previamente había sido rechazado por Daniel por no contarle sobre su padre, se inscribe al torneo como luchador independiente y luego de varios combates se enfrenta a Hawk, quien lo ataca por la espalda dejándole el hombro severamente dañado y queda descalificado. Así, la pelea final es entre Miguel y Robby, siendo el estudiante de Cobra Kai el vencedor al golpear repetidas ocasiones en el hombro lastimado a su oponente. Sí, fue la pelea que todos esperábamos con emoción durante toda la temporada.

T:2, c:3 – Fire And Ice

Si tuviéramos que escoger alguno de los episodios más graciosos de todo Cobra Kai, este sin duda entraría en el top. La rivalidad Lawrence-LaRusso alcanza una nueva forma cuando entran a los terrenos de la publicidad web en busca de afianzar sus respectivos dojos (Daniel reabrió Miyagi-Do con Robby y su hija Sam).

Sin embargo, el entrenamiento pasivo del dojo de nuestro buen Daniel-San no agrada a los jóvenes de la ciudad. Entonces, durante el festival del Valle, Daniel ofrece una presentación con sus únicos dos alumnos para intentar atraer gente, pero repentinamente llega el equipo de Cobra Kai y realizan su propia demostración llena de intensidad. Esta vez, Johnny ganó la partida.

T:2, c:4 – The Moment of Truth

Cada dojo recibe a nuevos estudiantes en este episodio. Cobra Kai recibe a una ruda estudiante llamada Tory quien demuestra tener el coraje y enfrenta a Miguel, a quien logra dar batalla sin mucho problema. Así lo intentó también Demetri, el amigo de Miguel y Hawk que quiere practicar karate pero que no está de acuerdo con el método violento de enseñanza de Johnny.

Daniel continúa buscando una manera de que Miyagi-Do reciba más alumnos, pero la situación no luce favorable ya que Cobra Kai se ha asentado en la ciudad. Sin embargo, en un momento de meditación, Daniel recuerda a su maestro y sabe que debe ser paciente. Al final, antes de un entrenamiento, Demetri llega a Miyagi-Do para unirse. ¿Lo veremos enfrentarse a sus viejos amigos en el futuro?

T:2, c:6 – Take A Right

Es en este momento cuando la historia de Cobra Kai comienza a experimentar algunas complicaciones. John Kreese, que había regresado a la vida de Johnny de la nada y había conseguido su perdón, empieza a ejercer algo de influencia en los alumnos del dojo cuando el sensei Lawrence se ausenta. ¿Por qué se ausentó Johnny? Pues porque aparecieron sus viejos amigos de la adolescencia con los que sale un rato a dar una vuelta en moto. Ya sabes, para recordar los viejos tiempos.

Hay que decirlo: este episodio es bastante emocional pues (SPOILER) uno de los amigos de Johnny muere de cáncer. Y por si fuera poco, Kreese se las ingenia para meterle cizaña a los alumnos de Cobra Kai con el fin de que se pongan poco a poco en contra de su sensei.

T:2, c:9 – Pulpo

Hacia el final de la segunda temporada, las emociones se mantienen fuertes y el penúltimo episodio es la muestra de lo que se viene. Moon, la chica que sostuviera un romane con Hawk, hace una fiesta y los estudiantes de la secundaria asisten (incluido Robby que ya es alumno). Sin embargo, los ánimos se comienzan a caldear entre los miembros de los dojos, siendo los viejos amigos Demitri y Hawk quienes mantienen un fricción muy tensa.

Mientras esa fiesta se termina con la llegada de la policía, Daniel (acompañado de su esposa Amanda) y Johnny (junto con la mamá de Miguel) se encuentran en un restaurante. Deciden comer juntos y llega un momento en que ambos platican sobre qué deben hacer antes de que Kreese termine por corromper la práctica del karate en Cobra Kai.

T:2, c:10 – No Mercy

Aunque en este conteo el orden no tiene algún significado especial, es un hecho que el último capítulo de la segunda temporada es el más épico y desgarrador de todos. No hay un solo momento que podamos descartar porque aquí, la acción y la adrenalina suben de tono.

Daniel y Johnny pelean al inicio del capítulo, pero eso no es lo más emocionante de todo honestamente. La campal entre Cobra Kai y Miyagi-Do toma lugar en la escuela empezando con la pelea entre Sam y Tory, a la que luego se unen Demetri contra Hawk y Miguel contra Robby. Desde luego, la escena en la que Miguel cae por un balcón tras ser pateado por Robby nos dejó impactados como ninguna otra secuencia.

¿Se recuperará Miguel? ¿Qué pasará con los dojos? ¿Robby resistirá a la vida en la cárcel tras herir de muerte a Miguel? ¡Ya queremos saber qué pasara en la tercera temporada de Cobra Kai!