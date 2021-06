Ojo acá: Te decimos cómo contratar HBO Max a mitad de precio de por vida

No nos queda la menor duda de que no sabríamos que hubiéramos hecho todo este tiempo sin las plataformas, pues desde que arrancó la pandemia nos han distraído con un montón de series y películas espectaculares. Sin embargo, y para nuestra fortuna, la oferta en cuanto a estos servicios sigue creciendo, pues de mucha espera y anticipación, este 29 de junio por fin llegó a México y Latinoamérica ni más ni menos que HBO Max.

Desde hace algunas semanas sabíamos que por fin tendríamos chance de checar el catálogo de Warner Bros., además de las producciones de HBO (obviamente), Warner Bros New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Adult Swim, Cartoon Network y Looney Tunes. Para que se den una idea, en un solo lugar estarán reunidas cintas y series como Game of Thrones, Rick and Morty, Friends, Joker, Las Chicas Superpoderosas y más. (ACÁ pueden checar los títulos).

HBO Max llegó a México con una promoción única

Pero contra todo pronóstico, HBO Max llegó a nuestro país con unas cuantas sorpresas –y no hablamos específicamente de su contenido–. Resulta que para festejar que por fin están de este lado del mundo, están lanzando una promoción única e irrepetible que además de darte la oportunidad de ver todas estas producciones, te alivianará el bolsillo cañón porque la suscripción saldrá casi regalada, un ofertón que nadie podrá desaprovechar.

Del 29 de junio al 31 de julio de 2021 tendrás chance de contratar la plataforma con un 50% de descuento. Y ojo, porque lo importante aquí es que la promoción será válida de por vida por los dos planes que actualmente ofrecen: el móvil, con un precio de que permite acceder desde un dispositivo móvil y reproducción en calidad estándar; y el estándar, con tres dispositivos conectados a la vez y reproducción HD/4K.

¿Cómo le hago para tener la promoción?

Ahora sí va lo que a muchos les interesa. Antes de darles el hack para contratar HBO Max a mitad de precio, es importante mencionar los precios de la plataforma en México para que chequen todo lo que se van a ahorrar. Tan solo el plan mensual por el servicio móvil y estándar salen en 99 y 149 pesos respectivamente, pero con esta promoción solamente pagarán 49 y 74 pesitos por cada uno. Así que no pueden dejarlo pasar.

Para poder acceder a la oferta debes ingresar directamente al sitio oficial del servicio de streaming (POR ACÁ pueden entrar) y darte de alta creando una cuenta. Lo único que te pedirá es tu nombre, un correo electrónico y contraseña, después tendrás que elegir entre el plan que mejor te convenga y para terminar, solo tendrás que ingresar una tarjeta de crédito o debido, a la cual cada mes se estará cobrando el servicio con la renovación automática.

Es importante mencionar que la oferta solo puede ser obtenida una vez por persona y únicamente aplica siempre y cuando se mantenga tal suscripción al plan Móvil o Estándar con un método válido de pago. Pa’ pronto, si en algún momento cancelas la suscripción, cambias el plan o dejas de mantener tu método de pago (tarjeta de crédito o débito) perderás los beneficios de la promoción para siempre. Así que más vale tenerlo en cuenta.