Así lucen actualmente los actores de ‘Mi pobre angelito’

Ya lo dice el sabio dicho: “diciembre no es diciembre si no ves ‘Mi pobre angelito’ aunque sea un par de veces”, y con toda la razón del mundo, pues esta cinta que inmortalizó a la familia McCallister es uno de los más grandes clásicos para ver en épocas navideñas, y no nomás en México, sino alrededor del mundo. ¿Quién no ha visto una y otra vez esta película en Navidad con la familia?

Y es increíble pensar que en el 2020 se cumplirán 30 años de que el travieso Kevin McCallister protegiera su casa él solito durante la Nochebuena para vestirse de héroe… pues la primera parte se estrenó el 221 de diciembre de 1990, y su segunda parte –con el todopoderoso Tim Curry– salió a la luz el 20 de noviembre de 1999.

Ahora, a casi tres décadas de su estreno nos preguntamos, ¿qué ha sido de los actores principales de este par de películas de ‘Mi pobre angelito’? ¿Cómo lucen? ¿En dónde andan? Así que ahí les va…

Macaulay Culkin

Seguro hace algunos años viste algunas fotos en las que su aspecto no era el mejor… pero como el ave fénix, parece que Culkin renació de las cenizas y ahora se le ve mejor que nunca. Hace poco lo vimos haciendo un comercial en el que hacía una pequeña recreación de la película que lo catapultó a la fama. En el 2017 fundó una página web llamada Bunny Ears, la cual se centra en contenidos de comedia y cultura pop.

Joe Pesci

De los pesos pesados de la película. A Mr. Pesci se le conoce por sus excelentes actuaciones en películas como ‘Goodfellas’, ‘Casino’, y muy recientemente en ‘The Irishman’ en donde se unió con otros monstruos de la talla de Al Pacino, y Robert De Niro de la mano de Scorsese. Ahí nomás…

Daniel Stern

El más ‘bobo’ de la ‘Banda pegajosa’ se ha mantenido vigente y aún a cuadro, pero ya con papeles mucho más pequeños. Es interesante que tiene un currículum bastante amplio pero con papeles que no le han llegado ni a la mitad a la película que lo convirtió en eterno. Acá le puedes echar un ojo a todo lo que ha hecho… mucha TV y series, y poco cine, al parecer.

John Heard

El actor que le dio vida al padre de la familia McCallister, desgraciadamente falleció en el 2017. Tuvo bastantes apariciones en la pantalla chica, pero en su mayoría con participaciones pequeñitas o bastante discretas. También tuvo un papel CSI: Miami y hasta en alguna ocasión apareció en la serie de comedia Modern Family.

Catherine O’Hara

Probablemente también la recuerdes por su papel de Delia Deetz en Beetlejuice, y por darle vida a Sally en ‘El extraño mundo de Jack’ de Tim Burton, pero el papel que la hizo inolvidable sin duda alguna fue el de la mamá olvidadiza de Kevin McCallister.

Ahí para que te des un quemón… a pesar de que seguramente hace mucho no la ves a cuadro, tiene más de 50 créditos en series y películas, pues también le ha entrado bastante a eso del doblaje.

Devin Ratray

El ogt hermano mayor de Kevin igualmente se ha mantenido bastante activo. Su último papel ‘fuerte’ fue en la película de comedia ‘Masterminds’ protagonizada por Zach Galifianakis y Owen Wilson en el 2016, pero también ha tenido papeles en series de crimen y acción como Supernatural, y Law & Order. También protagonizó la película Blue Ruin en el 2013, la cual fue estrenada en el festival de Cannes y hasta se ganó un premio FIPRESCI otorgado por la prensa.

Kieran Culkin

Y así es como se puede llegar al éxito calladito y sin hacer gran argüende. Sin caer en obviedades, él es hermano de Macauly, y se sabe que también tuvo conflictos con su padre… pero ahora, brilla como nunca en la exitosa serie ‘Succession’ de HBO, la cual ha repuntado su carrera de una manera exponencial. Antes de ello tuvo algunas apariciones en la serie Fargo, así como en la película de Scott Pilgrim.

Tim Curry

Nuestro eterno Pennywise –sin menospreciar la chambota de Skarsgård– que nos aterrorizó en los 90. Si hay dos películas que bien se le recuerdan a Curry, son ‘Mi pobre angelito 2’, y ‘Eso’, ¿a poco no? En junio de 2012, sufrió un accidente cerebrovascular el cual fue el causante de que ahora use una silla de ruedas.

Pero eso no ha sido impedimento para su carrera profesional, ya que tiene bastaaante chamba como actor de doblaje… es más, es la voz de Darth Sidious y Palpatine en la caricatura de Star Wars: The Clone Wars​

Brenda Fricker

¿Sabías que ‘La señora de las palomas’ ganó un Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 1989 gracias a la película ‘Mi pie izquierdo’? Ahora, la actriz irlandesa suma más de 87 créditos en series y películas. Pero lo suyo, lo suyo, es el teatro… y eso que tiene una carrera bastante grande en el séptimo arte.

Acá puedes ver todos los proyectos en los que ha participado últimamente. A ella se le recuerda mucho por su entrañable y adorable papel que guía y aconseja a Kevin en ‘Mi pobre angelito 2’.