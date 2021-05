Así recrearon Courteney Cox y Ed Sheeran el baile de Monica y Ross en ‘Friends’

La fiebre por Friends está a todo lo que da… La reunión con el elenco original se estrenó hace unos días, los fanáticos de todo el mundo han despertado nuevamente el interés sobre la serie y, en ese sentido, no han faltado aquellos dispuestos a revivir algunos de los momentos más icónicos del show.

De hecho, la mismísima Courteney Cox anda en esas, mostrándonos que lleva en el corazón sus días como Monica Geller. La actriz recién compartió en sus redes sociales un video donde recrea la cómica rutina de baile que su personaje hace con Ross en un capítulo de la sexta temporada… solo que en lugar David Schwimmer, es Ed Sheeran con quien se avienta estos icónicos pasos.

Courteney Cox y Ed Sheeran recrean el bailecito de Monica y Ross

La reunión de Friends llegó a HBO Max hace poquito y todo el mundo quiso unirse al momento. Un montón de estrellas desfilaron en la celebración y al mismo tiempo, hubo otras tantas celebridades que si bien no aparecieron a cuadro en el espacial televisivo, aprovecharon las redes sociales para hacer de la suyas junto a miembros del elenco.

Tal es el caso de Ed Sheeran, quien se unió a Courteney Cox para echarse un bailecito y recordar uno de los mejores momentos de la icónica serie noventera. Tanto el cantante como la actriz compartieron en sus cuentas de Instagram un video donde los vemos recrear la famosa rutina de baile que Monica y Ross se avientan en el décimo capítulo de la temporada 6, “The One with The Routine”.

Como recordarán los fans de hueso colorado, en aquel episodio de Friends los hermanos Geller asisten al especial de Año Nuevo del famoso presentador Dick Clark del que son seguidores desde siempre. Entonces, para que la cámara del show los enfoque, se sacan de la manga una vieja -y ridícula- rutina que no hacían desde que eran estudiantes, logrando llamar la atención (eso sí, a su peculiar manera).

Dato curioso para fanáticos (o para quien no se lo sabía): la coreografía de ese baile la montó Robin Antin, la bailarina que fundó a The Pussycats Dolls como ensamble de baile y posteriormente como grupo musical.

“Tuvimos nuestra propia reunión este fin de semana” escribió Ed Sheeran en su posteo de IG, mientras Cox puso en el suyo “Solo una rutina de baile con un amigo”. Checa como recrearon ‘La Rutina’ Cox y Sheeran a continuación.

La reunión de ‘Friends’ en HBO Max

Como mencionamos antes, la reunión de Friends ya se estrenó en HBO Max hace unos días, pero solo se pudo sintonizar en Estados Unidos y países donde el servicio ya está disponible. Pero no desesperen porque falta muy poco para que verla en esta parte del mundo.

La semana pasada, se dio a conocer que la plataforma ya tiene pactado el 29 de junio próximo para comenzar operaciones en México y Latinoamérica, además de que se revelaron los precios, paquetes, contenidos y más detalles sobre lo que veremos en este nuevo streaming… Y sí: el especial -junto con la serie completa- viene incluido. A continuación toda la info: