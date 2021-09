¿Realmente Daniel Craig dijo que una mujer no debería interpretar a James Bond?

La última aparición de Daniel Craig como James Bond está cerca. Será el próximo 30 de septiembre cuando en México y diversas partes del mundo se estrene No Time To Die, película con la que el actor se despedirá del icónico personaje que ha interpretado desde 2006.

En medio de la despedida, se ha especulado quién llevaría de ahora en adelante el manto del agente 007. Desde que se comenzaron a revelar detalles de la nueva cinta, se alzó el rumor de que el personaje de Lashana Lynch tomaría el cargo, pero nada se ha confirmado oficialmente.

Aquella cuestión, ha abierto un debate sobre la posibilidad de que el papel del espía más reconocido del Servicio Secreto recaiga en una actriz. ¿Será o no será? ¿Qué pasará? Pues bien, el propio Daniel Craig tiene bien claro, desde su punto de vista, lo que debe suceder con el Bond.

Lo que dijo realmente Daniel Craig sobre el futuro de James Bond

Como parte de las entrevistas que ofrece rumbo al estreno de No Time To Die, Daniel Craig platicó con el medio Radio Times de la BBC. En este nuevo encuentro con la prensa, una vez más se tocó el tema sobre si el papel de James Bond debería ahora ser interpretado por una actriz.

Y hay que señalarlo antes que otra cosa: desde luego, una actriz, sea quien sea, puede ofrecer el tipo de actuación necesaria para encarnar al popular personaje británico. Sin embargo, una parte del debate se ha enfocado en que este es un personaje meramente masculino y que por ello, así se debería de mantener.

En ese sentido, lo que dijo Daniel Craig a Radio Times ha llamado la atención. “La respuesta es muy sencilla”, dijo el actor inglés. “Simplemente debería haber mejores papeles para las mujeres y los actores de color. ¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond, pero para una mujer?”, remató Craig.

Con ello, Daniel no se negó rotundamente a que el papel recayera en una actriz. Por el contrario, lo que el actor dio a entender es que en la industria del entretenimiento, debería haber más papeles tan icónicos como el de James Bond, pero que estén hechos para sean representados exclusivamente por mujeres.

Estas declaraciones llegan luego de que la productora ejecutiva de la franquicia, Barbara Broccoli, mencionara en 2018 algo similar durante una charla con The Guardian. “Es un personaje masculino. Fue escrito como hombre y creo que probablemente seguirá así… Creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia se ajuste a esos personajes femeninos”, detalló Broccoli.

Daniel se despide de James Bond entre lágrimas

Como mencionamos, No Time To Die es el último largometraje en el que Daniel Craig tomará el smoking del agente 007. Por ello, recientemente se liberó en Apple TV una serie de capítulos titulados Being James Bond en los que se repasa la historia del actor a lo largo de las cintas en las que encarnó al personaje.

En la última entrega de estos clips, podemos ver al actor británico ofreciendo un emotivo discurso luego de haber filmado su última escena como Bond. “Mucha gente aquí trabajó conmigo en cinco películas, y sé que se han dicho muchas cosas sobre lo que pienso sobre estas cintas. Pero me encantó cada segundo y especialmente esta, porque me levanté todas las mañanas y tuve la oportunidad de trabajar con ustedes. Y ese ha sido uno de los mayores honores de mi vida“, dice Craig lleno de emotividad y al borde de las lágrimas.

Acá les dejamos el video y EN ESTE ENLACE pueden ver el tráiler más reciente de No Time To Die: