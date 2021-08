Adiós, James Bond: Checa el épico e intenso tráiler final de ‘No Time To Die’

No queríamos ponernos nostálgicos, pero no hay de otra. Este año, la industria cinematográfica y el público se despedirán de Daniel Craig y su encarnación como el mítico James Bond, esto luego de que lleve a cabo su última misión en lo que será la película No Time To Die.

Oh, sí… Han sido cinco películas donde el actor británico ha interpretado al icónico agente 007 y es momento de cerrar una gloriosa etapa con una entrega llena de acción y cualquier cantidad de momentos épicos. El estreno de la nueva cinta se acerca y bueno, para echarle emotividad a la ocasión, tenemos tráiler final.

El épico tráiler final de ‘No Time To Die’ está aquí

Por ahí dicen que siempre se guarda lo mejor para el final y en todo caso, Daniel Craig posiblemente nos esté reservando una de sus mejore actuaciones como James Bond. Por supuesto, eso será una cuestión de gustos, pero lo que no se puede negar de ninguna manera es que su última película bajo este rol, será épica.

Luego de varios retrasos debido a la salida de directores (Danny Boyle) y también por el tema de la pandemia, No Time To Die parece lista para ver la luz finalmente. Con ella, como dijimos, el actor británico se despide de la franquicia y como se ha especulado con fervor, se dice que la actriz Lashana Lynch tomaría dicho manto… pero eso por el momento, solo han sido especulaciones nacidas de la trama.

Como sea, es momento de calentar motores rumbo al estreno. Este martes, Universal y MGM liberaron el tráiler final de esta entrega y reiteramos: todo luce épico por donde se le vea. Como recordarán, James Bond se encuentra aparentemente retirado de su labor como agente del servicio secreto, pero una nueva amenaza lo obliga a regresar (además de la petición expresa de su amigo de la CIA, Felix Leiter).

El nuevo enemigo es Lyutsifer Safin (Rami Malek) un terrorista equipado con tecnología de vanguardia que ve en Bond a la única persona con las habilidades suficientes para detenerlo. Para esta misión, quizá la más exigente que le haya tocado jamás, el restituido agente 007 no solo tendrá a viejos aliados a su lado; también contará con el apoyo de una nueva, talentosa e intrépida agente llamada Nomi (interpretada por Lashana Lynch).

Y si querían un regreso emocionante, también veremos Christoph Waltz retomando su papel como el villano Ernst Stavro Blofeld, quien en el nuevo tráiler internacional parece aliarse con el protagonista pues le dice “ahora, tu enemigo es mi enemigo”. Agárrense porque además, luce a que veremos una traición muy dolorosa para el héroe. Chequen el intenso tráiler final de No Time To Die acá:

Sorpresa para los fans

Si ustedes son fanáticos de hueso colorado de James Bond -y en especial, de la etapa de Daniel Craig-, les contamos rápido… Vayan al canal oficial de YouTube de la película porque en los últimos días han subido algunas escenas clásicas de las entregas más recientes de la franquicia. Bueno, lo han hecho desde hace poco más de un año, pero las subidas han sido más constantes en estos días.

Además, con la revelación del tráiler final de No Time To Die, también se anunció que habrá un especial titulado Being James Bond, donde Craig hará una retrospectiva de 45 minutos sobre estos años en los que ha encarnado al mítico agente británico. Este contenido, que incluirá secuencias de sus películas, se podrá ver en gratis en Apple TV a partir del 7 de septiembre y hasta el 7 de octubre, un día antes de que se estrene la película en Estados Unidos.

De acuerdo con el tráiler internacional, la película se estrenará en la mayor parte del mundo el 30 de septiembre. Por acá, les dejamos el avance de Being James Bond.