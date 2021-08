‘Dune’: Denis Villeneuve habla de la ‘Parte 2’ y Zendaya como protagonista

En Sopitas.com no hay nada que nos emocione más que el estreno de Dune de Denis Villeneuve programado para el próximo 22 de octubre (sin olvidar su premiere en Venecia en el mes de septiembre, AQUÍ la noticia). Villeneuve es uno de los cineastas más fascinantes mientras Dune es una de las historias más complejas del género de ciencia ficción desde la literatura.

Así que sabemos que nuestras expectativas estás en buenas manos con la que se supone es la primera entrega de dos producciones de enormes proporciones para poder contar la historia completa de Paul Atreides y su paso por Arrekis, mejor conocido como Dune, y el cual es considerado el planeta más hostil.

Desde que se anunció el proyecto no se ocultó la intención del director canadiense de dividirla en dos partes para poder abarcar la historia escrita por Frank Hebert. Y ahora, a casi dos meses de su estreno en salas de cine en todo el mundo, Denis Villeneuve vuelve a hablar de sus planes y cuáles son las “condiciones” para que esto se dé.

‘Dune’ dividida en dos entregas

Como sabemos, el 22 de octubre se estrena la primera parte de Dune que continuará con una segunda producción (AQUÍ el primer tráiler). En palabras del mismo Villeneuve, no se trata de una secuela, sino de “‘Dune: Parte Uno’ y ‘Dune: Parte Dos’“. ¿La razón? La historia es tan extensa a lo largo del primer libro, que no se pudo abarcar todo en una sola producción, por lo que una misma historia se dividirá en dos partes.

De hecho, el director aceptó el proyecto sólo si Warner Bros. y Legendary le permitían partir el libro en dos partes. Actualmente, Denis Villeneuve se encuentra escribiendo Dune Part 2, lo cual nos parece sensacional. Sin embargo, acá viene el truco: si Dune es un desastre en la taquilla, nunca verá la luz esta segunda parte.

Dune lleva muchos años, sino es que décadas, con el peso de ser “la novela imposible de adaptar”. David Lynch trabajó en una adaptación en la década de los 80 que él mismo odia por varias razones, entre las que destacamos la falta de recursos para crera los escenarios descritos en el libro con toda su complejidad.

Pero ahora las cosas son distintas. Primero porque Dune es uno de los libros favoritos de Villeneuve y siempre fue su sueño realizar una adaptación. En segundo lugar porque entiende la narrativa de la ciencia ficción, y eso lo ha demostrado con dos de las mejores películas dentro del género en la última década: Arrival y Blade Runner 2049. Y en tercer lugar, por el presupuesto destinado a la producción y las tecnologías disponibles.

Así que si el estreno de Dune se convierte en un completo desastre, hemos de decir que no merecemos nada más. Bueno, quizá exageremos, pero hasta ahora no hay nada que pueda salir mal frente a las y los espectadores sin importar si ya leyeron el libro o no tienen ni idea.

¿Qué tanto puede afectar el lanzamiento en HBO Max?

Esta es una de las preguntas obligatorias en cuanto a los planes en torno a Dune. Breve resumen: a finales de 2020 se anunció que la mayoría de las películas de Warner Bros. programadas para estrenarse este 2021, saldrían de manera simultánea tanto en cines y en HBO Max.

Godzilla vs. Kong (AQUÍ pueden ver nuestra entrevista), estrenada en el mes de marzo, ha sido una de las cintas más taquilleras del año a pesar de que en Estados Unidos se estrenó de manera simultéanea. En nuestro país, por ejemplo, llegó unos meses después al catálogo de HBO Max.

Sin embargo, The Suicide Squad, (AQUÍ pueden checar nuestra entrevista) la cual se estrenó hace un par de semanas, no superó las expectativas respecto a su taquilla, señalando a las afectaciones que pudo haber tenido su estreno simultáneo en HBO Max, además de las nuevas restricciones en varios países respecto al riesgo de las variantes. Es un volado al aire, pero se debe considerar.

Si la segunda parte de Dune depende en gran medidada del éxito en taquilla de primera, tanto dentro de Warner Bros. como espectadores, hemos de considerar el lanzamiento en la plataforma de streaming. Villeneuve ha sido uno de los directores que más ha manifestado su molestia con el plan de lanzamiento y la forma en la que se anunció.

En entrevista también dijo que ver Dune en una televisión, sería casi casi un pecado. “Para mí, es ridículo. Es una película que fue hecha en forma de tributo para la experiencia en la pantalla grande“. En octubre 22, por tanto, no olviden ir al cine.

Zendaya, la protagonista de la segunda parte

Timithée Chalamet es el protagonista de Dune al interpretar a Paul Atreides, de la Casa de Atreides, la cual por mandato del imperio, deben hacerse cargo de Arrekis, uno de los planetas más hostiles que esconde el testoro más preciado en toda la galaxia: la melange. ¿La razón? Funciona como una droga además de ser combustible.

Se debe extraer directamente del desierto de Arrakis, el cual es un peligro por la presencia de gusanos de arena, y la supuesta hostilidad de lo Fremen, un grupo que vive aislado en el desierto y que también ha sido víctima de los malos tratos de la Casa de Harkonnen, quienes además no permitirán que los Atreides se quden con todas las ganancias de la venta de la melange.

En entrevista para La Repubblica, Villeneuve dijo que el personaje de Zendaya, Chani, sería la protagonista de la Parte 2 de Dune. La presencia de Zendaya en esta primera entrega es importante, pero se asume el rol de protagonista a través de Chalamet, quien comparte escenas con Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, David Dastmalchian, Stephen Henderson, Charlotte Rampling, Sharon Duncan-Brewster y Chang Chen.