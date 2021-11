A esperar: Secuela de ‘Encantada’ llegará hasta el 2022 a Disney+

Desde que se hizo el anuncio en diciembre de 2020, la secuela de ‘Encantada’ (que en esta ocasión llevará por título ‘Disenchanted’) se convirtió en una de las películas más esperadas para los fans de la despistada Giselle, cuya historia continuará como uno de los contenidos exclusivo de Disney+, plataforma de streaming que este 12 de noviembre cumple su segundo aniversario.

La película protagonizada por Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Susan Sarandon, entre otros, se ha convertido en un clásico de Disney en los últimos años. Tomando eso en cuenta podemos deducir el porqué la secuela de ‘Encantada’ tiene a todos con las expectativas por los cielos y con ganas de ya ver la continuación en la historia.

Si ese es su caso, debemos decirles que deberán esperar un poco más de tiempo. Y es que durante el Disney Plus Day, evento que la compañía del famoso ratón realizó este viernes, se dio a conocer que la secuela de ‘Encantada’ llegará a la plataforma de streaming hasta otoño del 2022. ¡No podemos esperar más!

Como les comentamos anteriormente, esta segunda parte de la cinta de ‘Encantada’ nos mostrará el futuro de la historia de amor de Giselle, quien luego de varios años comenzará a darse cuenta que los finales felices no son como los pintan en los cuentos de hadas. Y no sólo eso, sino que la amada princesa se dará cuenta de cómo su decisión de quedarse con Robert comenzará a afectar Andalasia y la vida real.

Amy Adams and @PatrickDempsey are sharing a bit of magic straight from Andalasia! #DisneyPlusDay #Disenchanted pic.twitter.com/gOdflzQWWs

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021