La realidad supera la ficción: Entrevista con Paul Rudd y Will Ferrell por ‘The Shrink Next Door’

Sin duda, este año Apple TV+ le está apostando con todo a sus producciones originales. A lo largo de estos últimos meses han estrenado nuevas series y temporadas de algunas otras que ya nos encantaban. Sin embargo, para cerrar el año también nos presentarán historias bastante interesantes, tal es el caso de The Shrink Next Door, una trama que seguramente los dejará con el ojo cuadrado, pues aunque no lo crean se basa en algo que pasó en la vida real (POR ACÁ se las contamos).

Fue hace unos meses cuando la plataforma de streaming de los de Cupertino anunció con bombo y platillo que estrenaría esta serie protagonizada por dos figuras de la industria cinematográfica: Paul Rudd y Will Ferrell. Aunque de entrada sus nombres nos llamaron la atención, la verdad es que de entrada nos atraparon con una historia que lejos de acercarse a la comedia a la que este par de actores están acostumbrados, representa un enorme reto que explorará lo denso de las relaciones humanas.

Por fin se estrenó ‘The Shrink Next Door’ y platicamos con Paul Rudd y Will Ferrell

Para que se den una idea de qué va The Shrink Next Door, se centra en la relación entre Martin “Marty” Markowitz y su terapeuta, el Isaac “Ike” Herschkopf (Ferrell y Rudd respectivamente). Aunque esto parece algo un tanto en común, en realidad las cosas se ponen bastante interesa cuando aprovechándose de la fragilidad emocional de su paciente, el doctor decide adueñarse de cada aspecto de su vida. Por supuesto que no les spoilearemos qué pasa, pero básicamente esa es la trama a seguir.

Aprovechando que este 12 de noviembre se estreno esta nueva producción en Apple TV+, tuvimos la oportunidad de platicar con los protagonistas de esta historia, Paul Rudd y Will Ferrell. Entre otras cosas, estos actorazos nos contaron cómo fue trabajar en esta serie, el primer acercamiento que tuvieron a la historia de Marty y Ike, y hasta de cómo las personas buscan cualquier cosa con tal de salir de los problemas económicos y personales con los que cargan. Ahí les va.

Conocer todos los detalles de la historia

Antes de adentrarnos con más detalles sobre The Shrink Next Door, es importante mencionar la trama principal. Martin “Marty” Markowitz era un tipo que estaba pasando por un mal momento hasta que conoció al Dr. Isaac “Ike” Herschkopf, un terapeuta que prometía ayudarlo pero en lugar de apoyarlo se aprovechó de él. Esta historia –que más tarde llegó a un podcast– está basada en un hecho real y tanto Will Ferrell como Paul Rudd conocieron en persona a Marty.

“Le pregunté sobre todo (a Marty), hasta el más mínimo detalle, porque escuché el podcast y explicaba muy bien hasta cómo estaban distribuidas las habitaciones de su casa. Pero creo que la mayoría de las preguntas que le hice iban encaminadas a un punto en particular, para muchas personas podría ser vergonzoso hablar sobre esta situación, por eso me pareció interesante que hablara abiertamente de lo que le había pasado. Sin embargo, él me dijo ‘creo que está bien, no me importa si puedo ayudar a las personas, quiero contar mi historia'”, contó Ferrell.

Una trama que cambiará nuestra perspectiva sobre la salud mental

Por supuesto que la trama de The Shrink Next Door, a pesar de que se centra en algo que comenzó a finales de los años 80, se siente sumamente actual. En el último año y a raíz de la pandemia, la salud mental se volvió un tema importante en todo el mundo, ya que la gran mayoría en algún punto tuvimos problemas derivados del distanciamiento social. Y sin duda, esta serie es relevante para que este asunto siga dentro de la conversación pública.

“Siento que este es un momento bastante difícil para muchas personas, la mayoría han tenido que lidiar con la pandemia y todo lo que cambió en nuestras vidas. La salud mental ahora es un gran problema, y en dado caso esta serie puede enseñar que ir a terapia de buena manera es la mejor manera de superar esa incertidumbre. Creo que ahora es un tema importante y cada vez hay más gente platicando al respecto y abriéndose para hablar sobre su propia salud mental, lo que es genial, es una gran evolución”, declaró Will.

Lo peligroso de confiar ciegamente en alguien

La confianza es algo sumamente frágil, se puede romper en cualquier momento si no existe la comunicación suficiente. Y eso es justo lo que The Shrink Next Door nos quiere mostrar, que es muy peligroso poner toda nuestra fe en alguien a quien no conocemos del todo. Por supuesto que eso nos recuerda a esas personas que en la actualidad, se ofrecen para ayudar a quien más lo necesita con sus problemas, pero en realidad, también traen broncas personales fuertes.

“Es curioso porque los terapeutas tienen el mayor indicio de suicidio en comparación con otras profesiones. Al final del día todos somos seres humanos y serlo significa que tenemos fallas y somos imperfectos. Creo que lo complicado aquí es cuando crees ciegamente en alguien y lo manipuladora que puede llegar a ser una persona com motivos ocultos. Ahí es donde está el problema, cuando toman ventaja de todo lo que eres y tienes, y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando porque sus tácticas son invisibles. Yo recomendaría estar alerta y seguir siempre tu instinto, porque al no seguirlos pueden pasar cosas peligrosas como lo que vemos en la serie”, afirmó Paul.

‘The Shrink Next Door’ busca dejarle una lección al público

Sin duda, la historia de Marty y el Dr. Ike se presta para que todos nosotros aprendamos la lección. Quizá la más importante es que no siempre las personas se acercan a ti con la intención de ayudar, al contrario, hay quienes lamentablemente conocen tu situación y te ofrecen su apoyo para hacerte daño. Y sí, sabemos que no todas las personas son iguales, pero The Shrink Next Door nos deja muy claro que no hay que confiar fácilmente.