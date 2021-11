La historia real de ‘The Shrink Next Door’, la serie de Will Ferrell y Paul Rudd

Sin duda, Apple TV+ nos ha dejado muy claro desde hace ya un buen rato que le está apostando con todo a sus producciones originales. Ejemplos hay y muchos; sin embargo, este 2021 la plataforma de streaming volvió a demostrar este punto estrenando varias series interesantes. Y para cerrar el año, nos presentarán una historia que seguramente les volará la cabeza porque toca temas humanos sumamente profundos e intensos, por supuesto que hablamos de The Shrink Next Door.

Fue a mediados de este año cuando el servicio de los de Cupertino anunciaron con bombo y platillo que estrenarían esta serie con nombres importantes dentro de la industria cinematográfica, como Paul Rudd, Will Ferrell y Kathryn Hann. Pero lo que de plano nos dejó con la boca abierta es que esta producción está basada en el podcast del mismo nombre que durante 2019 se convirtió en un verdadero éxito. Aunque quizá lo más espectacular es que la historia se basa en un hecho real.

‘The Shrink Next Door’ los dejará con la boca abierta

Para los que no tienen idea de qué va, la trama de The Shrink Next Door se centra en Martin “Marty” Markowitz (Ferrell), un hombre con distintos problemas que acude al Dr. Isaac “Ike” Herschkopf (Rudd), en busca de ayuda para resolver todo lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, (sin spoilearles mucho) poco a poco el terapeuta se va adentrando en la vida de su paciente hasta hacer cosas que a nivel personal y hasta personal son sumamente terribles.

Por supuesto que el podcast –que fue número uno en 2019 y fue producido por Wondery y Bloomberg Media– dejó a los escuchas con la boca abierta, porque nadie podía creer todo lo que relataron en cada uno de los episodios. Pero como dicen por ahí, la realidad muchas veces supera la ficción y este caso no es la excepción, ya que el argumento se centra en algo que realmente pasó y la verdad es que lo que sucedió con Ike y Marty es algo que todo el mundo debería conocer. Ahí les va la historia.

La verdadera historia de Ike y Marty

Todos vamos al terapeuta con la idea de que nos ayudará a resolver nuestros problemas mentales y personales, pero jamás imaginamos que usarían sus conocimientos y habilidades para hacernos daño. Sin embargo, dentro de la historia de The Shrink Next Door y hablando específicamente del Marty Markowitz de la vida real, tardó un montón de años en darse cuenta de que Ike Herschkopf se estaba aprovechando de él y que estaba usando en su contra todo lo que sabía de su vida.

De acuerdo con Parade, Markowitz buscó inicialmente la ayuda del Dr. Ike para tratar sus problema de depresión, luego de la muerte de su padre y después de tomar el control del negocio familiar. Poco a poco, el terapeuta convenció a Marty para que tomara decisiones personales drásticas y lo manipuló a tal punto de que el paciente nunca se imaginó lo que haría y mucho menos hasta donde llegaría su relación con Herschkopf, pues las cosas terminaron muy mal.

El terapeuta se apoderó de todo lo que tenía su paciente

En uno de los puntos más increíbles de The Shrink Next Door, el Dr. Ike y su esposa se mudaron a la casa de Marty en los Hamptons e incluso lo corrió de su propio hogar. Por si esto no fuera suficiente, el terapeuta consiguió el control parcial de los negocios de Markowitz y para que se den una idea de la influencia que tenía, lo alejó de su familia y hasta convenció a su paciente para que cambiara su testamento y nombrara a su esposa como la heredera de la casa, y a él como su apoderado legal.

En una entrevista para The New York Post, Marty Markowitz declaró lo siguiente sobre su extraña relación con Ike Herschkopf: “Me sentí como si estuviera en una secta. Se apoderó de mi vida muy rápidamente. . . Fue una violación ética tras otra”. Y es que para Marty, no había motivos para dudar de él, pues el terapeuta era muy conocido en el Upper West Side de Manhattan, y contaba con Gwyneth Paltrow y Courtney Love como dos de sus clientes. Según se dice, Paltrow incluso asistió a una fiesta en casa de Markowitz.

Al final, la historia vio la luz

La historia que más tarde relataron en el podcast de The Shrink Next Door, salió a la luz cuando el columnista de Bloomberg Joe Nocera se mudó a los Hamptons y fue invitado a una fiesta en la casa de al lado por alguien que creía que era el jardinero. Al conocer al anfitrión, el Dr. Ike, el periodista fue invitado de nuevo a otra reunión, donde el terapeuta insistió en tener una foto de Nocera para agregarla a su colección de retratos con famosos como Brooke Shields y OJ Simpson.

Sin embargo, Nocera acabó descubriendo que el hombre que creía que era el jardinero, en realidad era Marty Markowitz; y no solo eso, sino que se enteró de que él era el verdadero propietario de la casa, aunque el Dr. Ike actuaba como si fuera el dueño. Y eso es sólo fue el comienzo de las impactantes verdades que Joe llegó a conocer sobre la relación entre ambos, pues Marty le confesó que en las reuniones dentro de la mansión, lo ponían a atender a los invitados.

¿Y qué pasó con el doctor?

Luego de que Joe Nocera publicara la historia en Bloomberg y desde entonces, el Dr. Ike Herschkopf ha negado todas las acusaciones en su contra y ha declarado que el columnista armó una campaña para desprestigiarlo y sin fundamentos. Por su parte, Marty Markowitz inició un enorme proceso para retomar no solo el control de sus negocios y hasta la casa de los Hamptons en la que alguna vez vivió, también para recuperar su vida y estabilidad emocional.

Pero la cosa con Ike no terminaron ahí, ya que desde 2012, Marty lo demandó declarando que abuso de su confianza para tener el poder de sus negocios y vida. Sin embargo, fue hasta 2021 y tras una década desde la primera denuncia, al terapeuta le retiraron la licencia médica. A pesar de que se terminó su carrera profesional, a Herschkopf poco le importó esto, ya que a pesar de que lo evidenciaron, está muy lejos de pisar la cárcel por lo que le hizo a Markowitz y otros pacientes.

‘The Shrink Next Door’ llegará a Apple TV+

Por su parte y a pesar de que el Dr. Ike Herschkopf no está tras las rejas, Marty Markowitz declaró que siente que ya recibió la justicia que tanto pedía. “Es mi calvario de 40 años. Fueron 29 años bajo su poder y 11 años buscando justicia. Por fin la conseguí. Lo que más importa es que obtuve justicia. Eso es lo que quería”, declaró Marty, quien a sus 79 años planea retirarse en Taiwán y junto a su nueva novia, con los 100 mil dólares que le dieron por los derechos de su historia para adaptarla en una serie.

Así que ya lo saben, si quieren conocer a detalle la historia de Marty Markowitz y Ike Herschkopf, con Will Ferrell y Paul Rudd interpretando respectivamente a cada uno de estos hombres, no se pueden perder el próximo 12 de noviembre el estreno del primer episodio de The Shrink Next Door. Y si ustedes aún no se animan a ver esta producción que promete ser una de las más fuertes del servicio de streaming de los de Cupertino, a continuación les dejamos el tráiler oficial: