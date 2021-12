“Estoy estresado”: Una entrevista con Tom Holland por ‘Spider-Man: No Way Home’

Si se asoman a YouTube y buscan el nombre de Tom Holland, encontrarán un sinfín de videos/compilaciones sobre cómo suele revelar spoilers del MCU con frecuencia. Holland comienza a platicar y sin darse cuenta, suelta un detalle importante sobre una historia que está a punto de llegar a la pantalla. Se imaginarán cuáles eran las preocupaciones respecto a Spider-Man: No Way Home…

Esta cinta, una de las más esperadas para 2021, aumentó sus expectativas conforme salieron detalles oficiales sobre el multiverso en el que volverían villanos de las pasadas entregas como Doc Ock con Alfred Molina o Green Goblin con Willem Dafoe. Obviamente, también se habló sobre la posibilidad de un spiderverse que cubrió toda la conversación no sólo en redes, sino respecto a Tom Holland.

En cada entrevista, el actor era sometido por algunos medios para ver si revelaba un spoiler, lo cual aumentó el estrés y la tensión en los meses previos al estreno de No Way Home. Por eso cuando tuvimos oportunidad de platicar con él, no nos sorprendió que nos dijera, “Sé que una vez que se estrene, me podré relajar porque estoy estresado“. Acá les dejamos la plática completa.

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home marca el regreso de Peter Parker después de que Mysterio (villano interpretado por Jake Gyllenhaal en Far From Home en 2019), revelara la identidad de Spider-Man antes de “morir”. Este lo acusa de atacarlo y lo responsabiliza de su muerte, por lo que la sociedad se divide entre reconocer al Hombre Araña como un héroe o un asesino.

Entre una y otra, las cosas se ponen de cabeza en la vida de Peter con su tía May, el acoso de los medios, su relación con MJ y Ned, pero sobre todo, pone en jaque el futuro de los tres adolescentes en una época en la que buscan una oportunidad para entrar a la universidad.

Todo esto lleva a Peter a buscar a Doctor Strange para que lance un hechizo y haga que todo mundo olvide que él es Spider-Man… con la excepción de su tía May, y MJ, Ned, Happy. Al alterarse el hechizo, el frágil equilibrio entre el tiempo y el espacio se rompe, y es así como aparecen en el universo de Peter, villanos desconocidos que forman parte de otros universos.

Spider-Man: No Way Home está lleno de sorpresas, algo de fan service, y un montón de emociones encontradas en escenas épicas que definitivamente hacen de esta cinta la más emocionante del MCU hasta ahora.